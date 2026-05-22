Amaranto Perea tiene todo listo para dirigir a Medellín: detalles del contrato

La Selección Colombia se sigue robando todas las miradas del mundo del fútbol a muy poco de que empiece una nueva cita mundialista en la cual llegarán como protagonistas tras su ausencia en 2022 y la gran cantidad de figuras que se han formado desde entonces.

En esta ocasión se roba el protagonismo ya que ni siquiera ha empezado el Mundial y el cuerpo técnico ya se empieza a desarmar, pues Luis Amaranto Perea habría aceptado una llamativa oferta para dirigir a Independiente Medellín con el siguiente contrato.

Estos son los detalles del contrato de Amaranto Perea en Medellín

La 'tricolor' se prepara para asumir un nuevo reto mundialista con una edición que será diferente a las otras, lo que le dará un ánimo más especial al momento de disputar cada uno de los partidos.

Una de las principales figuras es sin duda alguna Luis Amaranto Perea, quien no pudo jugar el de 2014, pero el fútbol da revanchas y ahora estaría desde el banquillo, junto a Néstor Lorenzo, como su asistente técnico.

El ex defensor con importante paso por Colombia y el Atlético de Madrid, decidiría asumir un nuevo reto como director técnico y lo haría nada más que con el equipo de sus amores y el que lo formó como futbolista profesional, Independiente Medellín.

Tras la salida de Alejandro Restrepo, las directivas del club comenzaron a sondear distintos entrenadores, entre los cuales se encontraba Leonel Álvarez, pero también Luis Amaranto Perea, un referente de la institución que, aunque está comprometido en este momento con la 'tricolor', aceptó el cargo después de una serie de consultas.

Perea se desvincularía de la Selección Colombia una vez su participación llegue a final en el Mundial 2026 y llegaría al FPC para firmar un contrato de dos años. Mientras tanto, el cuerpo técnico que él conforme, trabajaría durante la pretemporada con los jugadores que continúen en el equipo.

¿Por qué no firmó Leonel Álvarez con Medellín?

Según dio a conocer Juan Felipe Cadavid, periodista de Deportes RCN, Leonel Álvarez no habría aceptado la oferta del Independiente Medellín, la cual sería muy generosa con relación al fútbol colombiano, teniendo en cuenta que el antioqueño tendría otra oferta para dirigir una selección.

“Lo que me dicen a mí es que Leonel Álvarez le habría dicho al Independiente Medellín muchas gracias, pero por ahora no; la oferta sería muy buena para el fútbol colombiano (…) Hay un rumor que acerca al entrenador a dirigir una selección, no sé cuál es”, aseguró el periodista en la FM más fútbol.

¿Cuándo debutará Perea con la Selección Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, en un partido correspondiente al Grupo K que se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El compromiso está programado para las 9:00 p. m. hora de Colombia, y marcará el regreso del combinado cafetero a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022.