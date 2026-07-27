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Costa Rica vs México HOY: hora y cómo VER EN VIVO | Campeonato sub 20 de Concacaf

Siga las emociones del partido válido por la segunda fecha del torneo continental juvenil.
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EN VIVO Costa Rica vs México | minuto a minuto y goles | Campeonato sub 20 de Concacaf
EN VIVO Costa Rica vs México // Pixabay y Pes Logos

Costa Rica y México se enfrentarán este lunes por la segunda fecha del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, certamen que se disputa en territorio mexicano y que reúne a las principales selecciones juveniles de la región.

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Ambos equipos llegan al compromiso luego de comenzar con victoria su participación en el torneo. Costa Rica derrotó 1-0 a Guatemala, mientras que México superó con autoridad 3-0 a Antigua y Barbuda para asumir el liderato de su grupo.

El encuentro será clave para las aspiraciones de ambas selecciones, ya que un triunfo las dejaría muy cerca de avanzar a la siguiente ronda y de seguir en la lucha por uno de los cupos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

Los cuatro mejores equipos del campeonato obtendrán la clasificación al Mundial Sub-20 de 2027 como representantes de la Concacaf. Además, el seleccionado que se consagre campeón acompañará a Estados Unidos en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Costa Rica vs México: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este lunes 27 de julio a las 8:00 p. m. de México; a las 9:00 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 11:00 p. m.; en España a las 4:00 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 10:00 p. m. (Washington y Miami), 9:00 p. m. (Chicago) y 7:00 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Disney+ Premium, fubo TV, Espn Norte y Concacaf Go.

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