Jugador de Selección Colombia firmará con América de México

Óscar Perea continuará su carrera en el fútbol mexicano. El extremo colombiano de 20 años tiene acordada su llegada al América de México, equipo al que arribará en condición de préstamo por una temporada.

El futbolista, nacido en Pereira, pertenece al Racing de Estrasburgo, aunque durante la campaña anterior jugó cedido en el AVS de Portugal. Ahora, el club francés volverá a facilitar su salida para que continúe su proceso de crecimiento.

Perea se dio a conocer a nivel internacional con la Selección Colombia sub-20, equipo con el que obtuvo el tercer lugar en la Copa del Mundo de la categoría en 2025. Durante ese torneo lució el dorsal '10'.

El atacante puede desempeñarse como extremo o mediapunta y es reconocido por su perfil derecho, su capacidad para generar desequilibrio y su aporte en materia de goles.

La llegada al América representa un nuevo reto para el colombiano, que buscará sumar minutos en uno de los clubes más importantes y laureados del fútbol mexicano.

Aunque el acuerdo entre las partes ya está encaminado, el jugador aún deberá cumplir con los trámites correspondientes antes de convertirse oficialmente en nuevo integrante de las Águilas.

Se espera que en los próximos días el América de México anuncie oficialmente el fichaje de Perea, quien llegará cedido por un año desde el Racing de Estrasburgo.

Con este movimiento, el joven colombiano tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en el fútbol internacional y continuar su proyección tras destacar con la Selección Colombia juvenil, dando -por qué no- un paso hacia la selección absoluta.