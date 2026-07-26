Neymar regresó a Santos con polémica: revelan presunto problema interno con compañeros

Terminaron las emociones del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con una eliminación de Brasil en los octavos de final contra Noruega. Neymar participó en ese encuentro entrando en el segundo tiempo y marcó el único gol de la ‘Canarinha’.

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Este fue el último Mundial de Neymar defendiendo los colores de la selección de Brasil y en medio de la Copa del Mundo, el brasileño dejó claro que la motivación le está haciendo falta y que podría dejar el profesionalismo. Sin embargo, regresó al Brasileirao con el Santos.

Aunque no pudo estar en la Copa Sudamericana en la goleada del Santos contra UCV en condición de visitante, Neymar volvió a ser protagonista siendo titular en el empate del ‘Peixe’ a dos goles contra Chapecoense. El astro brasileño marcó doblete para salvar el partido y hubo polémica en sus celebraciones y con una conversación con sus compañeros.

¿SE ROMPIÓ LA INTERNA EN SANTOS? NEYMAR PROTAGONISTA DE NUEVA POLÉMICA

Santos sigue en problemas en el Brasileirao con una igualdad a dos goles. Neymar fue una de las grandes figuras salvando la derrota al marcar el empate desde el punto penal en el minuto 89.

Durante la primera parte, Santos se fue ganando el partido con el gol de Neymar. Luego, en el segundo tiempo Chapecoense igualó y se fue arriba en el marcador para revertir el resultado hasta que llegó la pena máxima, nuevamente con Ney como protagonista. No obstante, en el descanso fue el momento clave que dejó al astro brasileño entre ojos.

Fue ahí cuando el medio Globo Esporte indicó que Neymar se dirigió a dos compañeros después de los primeros 45 minutos. El afectado habría sido Gabriel Bontempo a quien le dijo con palabras desafiantes y con insultos que si seguían así, se iban a enfrentar con Chapecoense, pero en la Serie B, aunque Santos todavía está afuera de las casillas del descenso.

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El otro afectado habría sido Joao Ananias, que tuvo un bajón grande con respecto al segundo tiempo. Chapecoense remontó y el segundo gol fue en contra de Ananias. Globo Esporte señala que estas palabras de Neymar jugaron una mala pasada en el defensor central.

NEYMAR LE PONE CARA A LOS RUMORES

Claramente, se esperaba que Neymar se refiriera a estos detalles que salieron después del partido del Santos con Chapecoense. El astro brasileño envió un claro mensaje para Globo Esporte, “prensa malintencionada. Contenido de mentiras”. Además, escribió que, “no pasó eso, no mientan. Nosotros conversamos, todos hablamos”.

El goleador de la tarde noche también indicó que, “si hay reprimendas en el vestuario, independientemente de a quien sea, es normal en el fútbol. Es normal en un equipo que quiere ganar. La prensa malintencionada no sabe de nada”.

Pese a estos detalles, parece que en el Santos tampoco hay sincronía en un momento sensible para la institución con el descenso como un problema en la tabla de posiciones del Brasileirao. Neymar espera echarse el equipo al hombro en lo que resta del campeonato para poder enderezar el camino y salvarse.

El próximo reto de Neymar con el Santos será nada más ni nada menos que en condición de local en la Copa Sudamericana ante UCV por la vuelta de los Play-Offs de los octavos de final. En el Brasileirao visitarán a Sao Paulo.