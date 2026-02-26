Courtois está cansado de enfrentarse al Manchester City en Champions

El choque entre el Real Madrid y el Benfica por la UEFA Champions League volvió a confirmar por qué esta competición es sinónimo de espectáculo y nerviosismo hasta el último momento, tal como lo vivieron los fanáticos que estuvieron presentes en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ahora la mentalidad está puesta en los octavos de final, instancia en donde se espera contar con la recuperación completa de Mbappé y también en donde Courtois espera no toparse de nuevo con el Manchester City.

Courtois no se quiere enfrentar de nuevo al Manchester City

Rafa Silva fue el encargado de abrir el marcador sobre el minuto 14 tras encontrar un rebote dentro del área con el cual venció al portero Cortuois y mantener viva la ilusión de la clasificación. Aunque la alegría de Benfica no duraría mucho, ya que dos minutos después apareció Aurélien Tchouaméni para marcar el empate con un disparo de media distancia.

El resultado se fue empatado a los camerinos y fue hasta el último momento, preciso sobre los 80 minutos, que Real Madrid se fue arriba en el marcador gracias al regreso del gol de Vinícius Junior, quien selló el 2-1.

El guardameta de la Selección de Bélgica también jugó un papel bastante importante en esta serie de ida y vuelta que le dio la clasificación al conjunto 'merengue' a la siguiente instancia de la competencia, pero está preocupado por lo que pueda llegar a pasar en los octavos de final, en donde lo más probable es que se vuelvan a topar contra el Manchester City.

“Ya sabes que mañana o pasado saldrá el City (ríe). Espero que podamos cambiar. Es un rival duro, están bien en la Liga portuguesa. Llevamos muchos años jugando contra el City, parece el partido soñado de la lotería y esperemos que no sea así”.

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Real Madrid vs Manchester City en Champions League?

La última vez que se enfrentaron el Real Madrid y el Manchester City en la UEFA Champions League fue en los cuartos de final de la temporada 2023-2024.

La clasificación se definió desde el punto penal. Allí, el Real Madrid mostró mayor eficacia y temple, imponiéndose en la tanda y avanzando a las semifinales del torneo. Aquella serie fue considerada una final anticipada, ya que enfrentó al vigente campeón (Manchester City) contra el club más laureado en la historia de la Champions.