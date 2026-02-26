Colombia respira y sueña con el Mundial: categórica victoria frente a Venezuela

Se viven las últimas fechas del Sudamericano Femenino Sub-20 en la fase del Hexagonal Final. Vibrantes partidos que empiezan a definir todo en la competencia para sellar las cuatro clasificaciones para el Mundial de Polonia en septiembre. Brasil y Ecuador arrancaron la cuarta fecha con un empate a un tanto que asegura la clasificación de ambas.

Vea también: Tolima recibió sorpresiva noticia antes de enfrentar a Táchira en Libertadores

A segundo turno, se vivió un duelo de necesitadas entre Venezuela que no sabe lo que es ganar en el Hexagonal tras dos empates y una derrota, y Colombia que acumulaba solo una unidad por una igualdad y dos caídas. Quien perdiera podía estar quedando afuera del Mundial de Polonia.

Colombia reaccionó a buen tiempo y sacó adelante el resultado a su favor con los goles de Marian Sterling y de Isabella Díaz. Venezuela quedó en la penúltima jornada con solo dos puntos y tendrá que jugarse la vida en la última salida, nada más ni nada menos que contra Brasil.

PRIMERA PARTE CON VICTORIA AGÓNICA DE COLOMBIA

Infortunadamente para Carlos Paniagua la planeación del partido tuvo que cambiar por la segunda amonestación de Mariana Silva, una de las grandes figuras de la Selección Colombia. En su lugar estuvo Sintia Cabezas, jugadora que ya sabe lo que es estar en un seleccionado de mayores.

Sobre los 11 minutos, la primera oportunidad fue para Colombia con un remate de Maithe López que controló con facilidad la guardameta Valeria Rebanales. La propuesta cafetera seguía dando de qué hablar con un disparo de Juana Ortegón y Rebanales volvió a salvar.

Le puede interesar: Champions League 2025-26: confirmados TODOS los clasificados a octavos de final

Venezuela apenas reaccionó con Francelis Graterol con un disparo que se perdió apenas por un costado. Graterol tuvo que entrar para suplir a una compañera lesionada y fue la más importante en el campo de juego para las venezolanas con un intento que Luisa Agudelo salvó en dos tiempos.

Sintia Cabezas aprovechó la oportunidad por la sanción de Mariana Silva y a los 42 minutos llegó al área para inquietar con un remate cruzado que Valeria Rebanalaes salvó. Antes de que acabara el primer tiempo, Juana Ortegón avisó con un cabezazo por encima.

En medio de los minutos agregados en el primer tiempo, Sintia Cabezas volvió a llegar a la línea de fondo, centró y en el segundo palo tras un intento de rechazo de Valeria Rebanales, Marian Sterling la empujó. La arquera intentó sacarla, pero la pelota ya estaba adentro.

SEGUNDO TIEMPO CON VICTORIA DE COLOMBIA

Arrancando la segunda etapa, Colombia dio con el segundo tanto después de una mala salida de Valeria Rebanales y un disparo lejano de Isabella Díaz que significó el segundo para encaminar la primera victoria en el Hexagonal Final.

Lea también: No solo fue la clasificación: la buena noticia que recibió Medellín en Libertadores

Las colombianas no lo sufrieron y pusieron en peligro a Venezuela con intentos de Juana Ortegón y de Maithe López que controló en repetidas ocasiones Valeria Rebanales. Luisa Agudelo tuvo poco protagonismo y logró dar con dejar el arco en cero en este Hexagonal Final.

Colombia ascendió al cuarto puesto, a la espera de lo que pase con el duelo entre Argentina vs Paraguay que cierra la cuarta jornada. En la siguiente fecha enfrentarán a las argentinas y tendrán que sumar para poder sellar la clasificación al Mundial. Venezuela sueña con la clasificación, pero en la última salida se verán las caras nada más ni nada menos que contra Brasil.