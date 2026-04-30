México toma decisión clave de cara al Mundial: importante cambio

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y sin duda, México como una de las sedes del certamen se prepara para recibir sus compromisos en Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá.

México contará con 20 nuevas rutas aéreas hacia distintos destinos turísticos del país como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de cara al Mundial de fútbol, informó este miércoles la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la edición 50 del Tianguis Turístico.

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En entrevista con EFE, la funcionaria federal señaló que este fortalecimiento de rutas forma parte del Plan México, que busca posicionar al país como el quinto más visitado del mundo, además de mejorar la conectividad nacional e internacional.

Rodríguez Zamora explicó que, además del impulso a la conectividad, ya se han colocado más de 2.000 créditos para el sector turístico, como parte de un esquema de financiamiento orientado a fortalecer la infraestructura y los servicios del ramo.

“Tenemos que ser el quinto país más visitado. La presidenta (Claudia Sheinbaum) ha pedido invertir (y ver) cómo aumentamos la conectividad. Entonces, (como parte del Plan México) fueron anunciadas más de 20 rutas (aéreas)”, comentó.

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Asimismo, detalló que ya se cuenta con una guía de financiamiento para el turismo, elaborada en coordinación con el Banco de América Latina y el Caribe y con ONU Turismo, mediante la cual se respaldan 773 proyectos en las 32 entidades del país, con una inversión superior a 40 millones de dólares.