Desde que Álvaro Montero tomó la portería del Club Atlético Vélez Sarsfield de la primera división del fútbol profesional argentino, su desempeño ha sido más que bueno. Ante grandes y chicos el colombiano ha brillado.



El cafetero, como bien se sabe, llegó al conjunto argentino procedente, en condición de préstamo, de Millonarios FC de Bogotá, escuadra que en la actualidad no atraviesa por un buen momento deportivo.

Buen rendimiento del golero

Como el nivel del exjugador del Deportes Tolima ha sido muy bueno en suelo gaucho, Vélez Sarsfield se quiere anticipar y ya planea la compra del portero que tiene 31 años. Es bien sabido que muchos porteros alcanzan su mejor nivel después de los 30.



De hecho, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto ya le habría notificado a Millonarios la intención de adquirir al guardameta que nació en El Molino, municipio ubicado en el sur del departamento de La Guajira.

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Lo que pagaría el club argentino

La institución azul y blanca pagaría por el jugador US$1.4M. Para muchos hinchas de Millonarios esta es una cifra muy baja; otros, en cambio, considerando la edad del jugador, esperan que se termine concretando el negocio.

“#Vélez le notificó a #Millonarios que ejecutará la opción de compra por Álvaro Montero. Paga US$1.4M”, dijo sobre el tema el periodista Germán García Grova, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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Montero en el Mundial

Álvaro Montero, de no llegar a ocurrir nada extraordinario, estará con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Álvaro Montero se pelea la titularidad de la tricolor con Camilo Vargas, que tiene pasado en Independiente Santa Fe de Bogotá y que milita en Atlas de la Liga MX. Vargas es considerado un ídolo en ese equipo.