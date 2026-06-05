La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. 48 selecciones nacionales se alistan para competir por un sueño, uno que engloba la carrera de cualquier jugador: levantar el trofeo que los acredite como los campeones del mundo.

Recuerde que los partidos de la Selección Colombia, en la Copa del Mundo de la FIFA, se verán a través del Canal RCN y en la app del Canal RCN, junto a los contenidos en la app de RCN Radio. Además, de todo el cubrimiento en Deportes RCN, Canal RCN y Fútbol RCN, junto a La Suplente, detrás de la amada tricolor.

Empiezan a salir todos los contenidos relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA y Nike no se quedó atrás. Rip the Script (Rompe el Guion) es una propuesta para los fanáticos del fútbol a nivel mundial, apostando por la creatividad, la intensidad y alegría que puede transmitir uno de los torneos más importantes del mundo.

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La participación de figuras del fútbol mundial le da un valor adicional. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior, Federico Valverde y leyendas como Zlatan Ibrahimovic y Ronaldinho participaron del rodaje, brindando un diferencial en todo lo que tiene que ver con la fiesta del fútbol.

Nike Rip the Script

Adicionalmente, Nike se la jugó e incluyó figuras de otros deportes y del espectáculo como LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Ted Lasso, Kate Scott, Channing Tatum, Young Miko y Lisa.

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Además, desde Nike afirman que “Sabemos que los momentos mágicos del futbol suceden cuando los jugadores confían en su instinto”, afirma Helena Thornton, Vicepresidenta de Marketing de Nike. “Ese es el futbol que nos apasiona: fresco, instintivo, inesperado y creativo”.