Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Una de las grandes estrellas que estará en el torneo, que va a empezar en pocos días, como bien se sabe, es el experimentado delantero Cristiano Ronaldo, figura y referente de la selección de Portugal.

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CR7, rival de Colombia

El jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita será rival de la Selección Colombia por el grupo K, en el que también están la República Democrática del Congo y Uzbekistán. Lusos y cafeteros están llamados a pelear el primer lugar de la zona.



Y ya que se habla de Cristiano Ronaldo, este, en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, va a cumplir un récord y este es que se convertirá, con 41 años, en el cuarto jugador más veterano en disputar un certamen orbital.

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El récord que cumplirá Colombia

“Cristiano Ronaldo, que tendrá 41 años y 126 días cuando empiece el torneo, es el cuarto jugador más veterano en acudir a una Copa Mundial. Si acaba teniendo minutos, el delantero de Portugal se convertirá también en el cuarto jugador más veterano en jugar un Mundial, por detrás de Roger Milla (42 años), Faryd Mondragón (43) y Essam El-Hadary (45)”, reseñó la FIFA.



“En la lista de jugadores más veteranos de la 23.ª edición de la Copa Mundial, a Ronaldo le siguen el portero mexicano Guillermo Ochoa (40), el centrocampista croata Luka Modrić (40), el delantero bosnio Edin Džeko (40), el portero alemán Manuel Neuer (40) y el portero caboverdiano Vozinha”, añadió.

¿Portugal saldrá campeón?

Cristiano Ronaldo sería titular en la selección de Portugal. A pesar de su edad, el exjugador del poderoso Real Madrid de España se mantiene en una muy buena forma física.



El sueño del también exfutbolista de la Juventus de Italia y del Manchester United de la Premier League de Inglaterra es coronarse como campeón de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.