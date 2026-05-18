Brasil se complica por Vinícius a un día de la convocatoria definitiva para el Mundial

El brasileño Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, dejó el terreno de juego en el partido ante el Sevilla en el minuto 77 tras pedir el cambio por notar molestias en la pierna derecha.

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El ‘7’ madridista, autor del 1-0 en el partido que se disputa en el Sánchez Pizjuán, no pudo completar el encuentro y en el banquillo se colocó hielo en la tibia.

PARTE DE TRANQUILIDAD DE ÁLVARO ARBELOA CON VINÍCIUS JÚNIOR

Cambio tras el que su técnico, Álvaro Arbeloa, tranquilizó sobre el estado de salud de 'Vini': “Son solo molestias y nada de qué preocuparse", señaló.

Por ello, Vinícius, salvo contratiempo de última hora, formará parte de la lista de convocados para el Mundial que hará pública este lunes el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.

Sin duda alguna, esas declaraciones le dan aire a Álvaro Arbeloa que podría tenerlo en la última fecha ante el Athletic Bilbao y, claramente, a Carlo Ancelotti, entrenador con el que ya compartió en el pasado durante la experiencia del italiano en el Real Madrid.

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El lunes 18 de mayo saldrá la lista oficial de la selección de Brasil y Vinícius Júnior espera ser convocado y dejar atrás estas molestias que tuvo en el juego ante el Sevilla. Normalmente, ‘Vini’ es un jugador que le gusta disputar la totalidad de los 90 minutos, pero en este caso, fue el mismo brasileño el que pidió el cambio para evitar cualquier riesgo.

Horas claves para que ‘Carletto’ saque la lista oficial y Vinícius seguramente estará atento. El extremo del Real Madrid sería determinante para el equipo del entrenador italiano que acaba de renovar su contrato hasta 2030, año en el que también lideraría el proyecto mundialista en España, Portugal y Marruecos.

¿ESTARÁ NEYMAR EN LA SELECCIÓN DE BRASIL?

Neymar es la gran pregunta para esta convocatoria definitiva. El extremo del Santos de Brasil quedó en la prelista y espera atentamente a ser convocado para afrontar el Mundial. A un día de la decisión definitiva de Carlo Ancelotti, ‘Ney’ se hizo viral por su explosión tras el error en el duelo entre su equipo y el Coritiba en el Brasileirao.

Sobre los 64 minutos, el cuarto árbitro permitió el ingreso de Robinho Jr mientras Neymar era atendido por los médicos del Santos. El encargado de autorizar el cambio tomó la salida del astro brasileño del campo de juego como el futbolista que iba a ser sustituido y en el papel del cambio decía que salía el 31 y no el 10. Debía salir el argentino Gonzalo Escobar.

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Lo que importa es que los jugadores demuestren el mejor nivel de competencia en estos certámenes mundialistas para poder ganar un cupo a la lista oficial en sus respectivas selecciones. Neymar había recuperado su nivel con goles y asistencias, pero este error arbitral y la explosión podrían acabar con el sueño de regresar a la Copa del Mundo.

Y es que, Carlo Ancelotti quiere contar con un equipo sin polémicas y sin actos de indisciplina. Aunque no fue un error de Neymar y sí de la terna arbitral, esta acción discutida justo antes de entregar la lista oficial podría condicionar al brasileño para estar en Estados Unidos, Canadá y México.

Además de este detalle, el sábado 16 de mayo apareció una noticia en la que Carlo Ancelotti estaba pensando tener a ‘Ney’ para el Mundial y el que iba a salir de la lista preliminar era Joao Pedro. El jugador del Chelsea ha perdido pegada en Londres y podría estar el extremo del Santos. Habrá que esperar la decisión del italiano para conocer si el ex Barcelona puede estar.