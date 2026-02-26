Crece la tensión en el fútbol argentino: Chiqui Tapia vs Milei

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, acusó al Gobierno de Javier Milei de impulsar una campaña de "debilitamiento institucional" de esta entidad y remarcó que el fútbol de este país no será cooptada "por operaciones políticas ni por intereses empresariales".

"El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía", afirmó Tapia en un comunicado de la AFA en respuesta a las iniciativas judiciales que desde el Gobierno se han iniciado contra él y la AFA por supuesta corrupción y otros delitos.

Lea también [Video] La promesa que hizo Nelson Ramos si Millonarios es campeón

Aseguró que la AFA "no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley", a partir de la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), el pasado miércoles, de revisar balances en las cuentas de la entidad rectora del fútbol profesional argentino.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, cuyos líderes, Milei y Tapia, respectivamente, están en las antípodas ideológicas, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol, que fue rechazado de plano por la AFA y la mayoría de los clubes.

Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha estado en el centro de diversas polémicas desde que asumió la conducción del fútbol argentino

Lea también Presidente de Santa Fe dio la clave para mejorar el arbitraje en la Liga BetPlay

Uno de los temas que más debate ha generado durante su mandato ha sido la modificación constante de los campeonatos locales. Bajo su presidencia, el fútbol argentino experimentó torneos con diferentes formatos, ampliación de equipos en la primera división y calendarios ajustados, lo que provocó críticas de dirigentes, analistas y aficionados que consideran que estas decisiones afectan la competitividad y la organización del campeonato.