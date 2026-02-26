Presidente de Santa Fe dio la clave para mejorar el arbitraje en la Liga BetPlay

El partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional de la fecha 5 en la presente Liga BetPlay dejó varias polémicas arbitrales, el equipo rojo de la capital del país terminó perdiendo 2-1 en El Campín con gol anulado al equipo ‘cardenal’ y un penalti en contra muy criticado.

Un pequeño toque de Daniel Torres sobre el pie de Milton Casco provocó el penalti con el que Alfredo Morelos empató parcialmente el partido, y luego, un gol de Omar Fernández Frasica fue anulado por una falta previa de Hugo Rodallega sobre César Haydar, una decisión arbitral que todo Santa Fe criticó.

Eduardo Méndez no se guardó nada tras el arbitraje del partido contra Nacional

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, dejó claro que la clave para mejorar el arbitraje colombiano se basa en brindar una capacitación de alta calidad a estos personajes que quieran dedicarse a impartir justicia en partidos de fútbol.

“Yo no hablo de Nacional ni del rival, no puedo decir que algún directivo tenga que ver con decisiones arbitrales, me niego a aceptarlo, no puedo hablar de algo así, siento que la solución radica en la escogencia que se hace desde las bases, la federación gasta mucha plata en capacitaciones, pero eso no puede ser como en el colegio, yo he pedido que lo hagan por grupos de a 5 o 10 y no para 40 o 50”, dijo Méndez en el programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio.

Además, dejó claro que la opción de traer árbitros extranjeros no la contempla, pues para Méndez no se deben "traer problemas de otro lado, los que están acá hay que capacitarlos, porque en el extranjero también hay errores".

Presidente de Santa Fe aseguró que algunos árbitros son hinchas de ciertos equipos

Méndez también explicó que pueden presentarse factores externos que pueden incidir en el desarrollo de un partido, asegurando que si se empiezan a ver los antecedentes de algunos árbitros se puede identificar de qué equipo son hinchas.

“Hay factores externos que hay que analizarlo, amiguismo, hinchadas, cuando uno ve un perfil de un árbitro se ve de qué equipo es hincha”, añadió el alto directivo, quien recordemos empezó a retirar a sus jugadores lejos del árbitro Diego Ulloa para evitar posibles sanciones ante un posible reclamo airado.

