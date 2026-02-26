[Video] La promesa que hizo Nelson Ramos si Millonarios es campeón

El exarquero Nelson Ramos lanzó una promesa que no pasó desapercibida entre los hinchas de Millonarios FC. El nacido en Popayán aseguró que cumplirá un particular reto si el conjunto embajador se consagra campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026.

Ramos, quien defendió el arco azul entre 2011 y 2014, afirmó que estará muy pendiente de los partidos que dispute el equipo a lo largo del campeonato. Incluso, manifestó que asistiría a la final en caso de que el club capitalino logre avanzar hasta esa instancia.

Pero la promesa no quedó allí. El exguardameta fue más allá y aseguró que, si Millonarios levanta el título, se calveará como muestra de celebración y respaldo al equipo que marcó una etapa importante en su carrera.

Además, durante sus declaraciones dejó una frase que generó eco en el entorno azul: “Falcao se lo merece (el título)”, en referencia al delantero Radamel Falcao García, uno de los referentes actuales del plantel.

La historia de Nelson Ramos con Millonarios

Cabe recordar que Nelson Ramos fue campeón con Millonarios de la Copa Colombia en 2011 y de la Liga Postobón 2012-II, siendo protagonista en aquel recordado título liguero que puso fin a una larga sequía para la institución.

Su rendimiento en esos años lo convirtió en uno de los porteros más recordados por la hinchada embajadora en los últimos años, gracias a actuaciones decisivas y regularidad bajo los tres palos.

Trayectoria de Nelson Ramos

A lo largo de su trayectoria también defendió los colores de Deportivo Pasto, La Equidad, América de Cali, Deportivo Quito, Fortaleza FC, Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba, Atlético Bucaramanga y Boca Juniors de Cali, consolidando una extensa carrera en el fútbol profesional.

Actualmente, Ramos se desempeña como formador de arqueros y ha participado en algunos torneos aficionados, manteniéndose ligado al deporte.