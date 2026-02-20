"Creo que voy a renovar”: DT de selección Conmebol advirtió previo al Mundial

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, aseguró que cree que va a “renovar cuatro años” más en su actual cargo, durante una entrevista en ‘Universo Valdano’ de ‘Movistar Plus’ en España, según informó la citada cadena de televisión en una nota de prensa.

"Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho: análisis, innovación...", explica el técnico según el comunicado al exjugador y exentrenador argentino. Jorge Valdano, que presenta el citado programa de entrevistas.

Ancelotti fue visto disfrutando del Carnaval

El estratega italiano de 66 años disfrutó en primera línea del Carnaval de Salvador, en Brasil, donde recibió los ánimos del público entre peticiones para convocar a Neymar de cara al Mundial de este año.

El extécnico del Real Madrid, al frente de la ‘Canarinha’ desde mayo de 2025, viajó hasta la capital del estado de Bahía para conocer uno de los carnavales más tradicionales de Brasil, según imágenes divulgadas el pasado sábado por el grupo Globo.

Vestido con una camiseta con los colores de la bandera brasileña, el entrenador estuvo en el camarote de una marca de cerveza que le patrocina para sentir la atmósfera de la mayor fiesta del país suramericano, que arrancó oficialmente el pasado viernes.

Brasil confirmó nuevo amistoso previo al Mundial 2026

La selección brasileña jugará un amistoso contra Egipto el próximo 6 de junio, en Cleveland (Estados Unidos), en el que será su último test antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos.

El duelo contra el combinado africano, también clasificado para la próxima Copa del Mundo, cerrará la fase final de preparación de la ‘Canarinha’, que se iniciará en marzo con otros dos amistosos ante Francia y Croacia, en Estados Unidos, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

