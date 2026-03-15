En polémica terminó partido Chicó Vs Millonarios: denuncian agresiones de jugadores

En escándalo terminó el partido entre Boyacá Chicó contra Millonarios, que fue válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay. El conjunto ajedrezado sorprendió al imponerse con marcador de 2-1 gracias a los goles de Arlen Banguero y Jairo Molina.

Lea también Fabián Bustos se desahogó por derrota de Millonarios: críticas al arbitraje y a sus jugadores

Denuncian agresión a jugador de Boyacá Chicó

Al término del compromiso, Emiliano Denis, guardameta de Boyacá Chicó, y su entrenador Jhon Jaime 'la flecha' Gómez, denunciaron en rueda de prensa que los jugadores de Millonarios agredieron a un integrante del conjunto boyacense.

"A Millonarios le tocó perder, ellos le habían ganado a Nacional y son un gran equipo, pero en el túnel le pegaron a un compañero que estaba sangrando. Esas son cosas que no se deben hacer. Ellos son un equipo grande que está acostumbrado a ganar y también hay que saber perder", dijo Emiliano Denis.

Por otro lado, la 'flecha' Gómez le pidió juego limpio a Millonarios.

"Hacemos un llamado al juego limpio, que aprendamos a perder, que actitudes como las que tienen los jugadores tan profesionales, con tanta experiencia que tiene Millonarios atacan a un solo jugador del Boyacá Chicó simplemente por que el resultado no se les dio", dijo.

Lea también Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Millonarios con Boyacá Chicó

"Les hago un llamado al juego limpio y más en un equipo como Millonarios. La invitación a los actores de Millonarios que agredieron vilmente a uno de nuestros compañeros estando solo me parece un tema que Millonarios debe analizar", agregó.

Hubo pelea al interior del estadio

Lea también Millonarios no pudo con Boyacá Chicó: dolorosa derrota en Liga BetPlay

Después de la victoria de Boyacá Chicó sobre Millonarios se denunció a través de las redes sociales que algunos jugadores del cuadro 'embajador' agredieron a Jacobo Pimentel, integrante del conjunto ajedrezado.

Según Juan Camilo Piza y Óscar Ostos, el principal responsable de los hechos fue Dieno Novoa, quien habría golpeado a Pimentel.