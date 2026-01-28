‘Chicho’ Arango y Nacional están cerca: romperían este récord en el FPC

El entorno del fútbol profesional colombiano se ha estremecido en las horas recientes, pues Atlético Nacional se acerca a lo que sería uno de los grandes refuerzos para la Liga BetPlay. Cristian Arango empezó a sonar en el entorno verdolaga, teniendo en cuenta que están a la espera de cerrar el mercado de fichajes.

Desde hace algunos mercados de fichajes, al ‘Chicho’ lo han relacionado con Atlético Nacional. De hecho, en alguno de esos momentos se han dado los respectivos contactos para hacerlo realidad, pero, el tema económico, sumándole al rendimiento del delantero en la MLS, lo han complicado todo.

Cristian Arango lo ha dicho en múltiples ocasiones: su deseo es jugar en Atlético Nacional, del equipo que es hincha. Pese a tener su pasado como futbolista de Millonarios, donde fue importante entre el 2019 y 2020, su mente está puesta en vestirse de verde y blanco.

Ahora, todo estaría listo para que su llegada a Atlético Nacional se concrete. Su retorno al fútbol profesional colombiano lo dejaría como el jugador más costoso, por encima de nombres como Luis Fernando Muriel, Alfredo Morelos y Radamel Falcao García.

Cristian Arango sería el jugador más costoso del fútbol profesional colombiano

El entorno de la Liga BetPlay se ha rodeado de verdaderas figuras. En los años recientes, nombres importantes regresaron al medio del país. Ahora, el posible retorno de Cristian Arango al FPC lo dejaría como el futbolista más costoso del país.

De acuerdo con información de Transfermarkt, Emerson Batalla y Élan Ricardo aparecen como los jugadores más valiosos, con un valor de 3 millones y 2.2 millones de euros respectivamente.

Cristian Arango aparece con un valor en el mercado de 6 millones de euros, debido al nivel que ha mostrado en clubes como el Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Los Ángeles FC, clubes por los que ha pasado en la MLS. Si se da su llegada a la Liga BetPlay, pasaría a ser el futbolista más valioso de todo el FPC.

Los números de Cristian Arango en el 2025

Cristian Arango fue uno de los mejores jugadores de la MLS durante el 2025

Cristian Arango disputó un total de 31 partidos con San Jose Earthquakes, aportando 14 anotaciones en todas las competiciones.