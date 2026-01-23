Atlético Nacional confirmó venta de joya a Europa

Atlético Nacional confirmó este viernes 23 de enero la transferencia de Jayder Asprilla Moreno, delantero de 22 años, que jugará en la temporada 2026 en el FC Sheriff de Moldavia.

Asprilla da el salto a Europa, después de destacarse en el 2025 con la camiseta de Real Cundinamarca en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

El atacante nacido en el Bajo Baudó brilló al marcar 27 en el Torneo BetPlay estar muy cerca del ascenso con Real Cundinamarca.

¿Cuánto recibió Nacional por Jayder Asprilla?

Según se conoció, Atlético Nacional pactó la negociación por Jayder Asprilla a cambio de $650.000 dólares.

Adicionalmente se informó que el conjunto antioqueño se reservó el 50% del pase de jugador en caso de que se registre una futura venta y además el delantero firmó contrato por tres años.

La carrera de Jayder Asprilla

Jayder Asprilla, que se desempeña en la posición de delantero centro, cumplió con gran parte de su proceso formativo en Atlético Nacional.

El atacante hizo parte del equipo sub 20 hasta 2024, cuando fue ascendido al plantel profesional.

Al no sumar minutos, fue cedido en condición de préstamo al Tauro FC de Panamá.

En el 2025 regresó al primer equipo de Nacional, pero en le segundo semestre del mismo año vistió la camiseta de Real Cundinamarca en donde ha logrado su mejor desempeño.