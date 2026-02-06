Cristian Borja buscaría cambio de aires: "van a llegar las propuestas"

El colombiano Cristian Borja, defensa del América mexicano, confió este viernes en que el crecimiento que ha tenido con este equipo lo lleve de nuevo a jugar en Europa.

"En este momento no sé nada de ninguna oferta. Gracias a Dios he crecido mucho y espero crecer más para ayudar al equipo. Estoy feliz en el América, al que espero darle mucho más y bueno, pues si van a llegar las propuestas, ojalá que Baños me deje ir", afirmó el zaguero en referencia a Santiago Baños, presidente deportivo del equipo.

A sus 32 años, Borja, quien ha jugado en equipos como Sporting de Lisboa y Alanyaspor, de Turquía, espera que su trabajo en las Águilas también le abra un lugar en su selección, con la que tuvo participación en las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026.

Respecto al lento arranque que tuvo el América en el Clausura local en el que marcha en la novena posición con un triunfo, dos empates y una derrota, el nacido en Cali aseguró que nunca dudaron en que empezarían a mejorar.

"Nunca nos preocupamos, siempre estuvimos tranquilos, sabíamos tarde o temprano íbamos a anotar, sí había cierta inseguridad por la falta de gol, pero en el interior sabíamos que debíamos tener paciencia y así fue. Ahora debemos mejorar aún más", señaló.

En el equipo capitalino, el defensor ha destacado por su regularidad y participación constante en los partidos. Durante la temporada reciente, el lateral ha sumado una cantidad importante de minutos, registrando participaciones como titular en gran parte de sus apariciones y aportando asistencias, además de mantener un alto nivel en la marca. En el Apertura 2025/2026 de la Liga MX, Borja acumuló más de 1.500 minutos disputados y dos asistencias, mostrando continuidad y buen rendimiento en el equipo.

Lea también Compre la camiseta de James Rodríguez con el Minnesota: este es su valor en el marcado

A pesar de haber enfrentado algunas molestias físicas durante su etapa en el club, Borja ha logrado mantenerse como un jugador competitivo y comprometido, regresando rápidamente a la actividad y manteniendo su lugar dentro de la rotación del equipo.