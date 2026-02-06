James Rodríguez comienza un nuevo capítulo en su carrera, este viernes 6 de febrero se convirtió en el flamante refuerzo de Minnesota United. El club de la MLS confirmó la contratación del mediocampista ofensivo colombiano con un contrato garantizado hasta junio de 2026 y una opción para extenderlo hasta diciembre del mismo año.

Los medios de comunicación comenzaban a meter presión porque el jugador de la Selección Colombia no tenía ritmo, James Rodríguez publicó durante este periodo sus entrenamientos personales; sin embargo, con la firma en la MLS acalló las críticas.

El cucuteño ocupará plaza internacional: “James es un jugador cuya calidad y visión al más alto nivel son indiscutibles. Queremos que su talento potencie al grupo dentro de nuestra estructura colectiva”, señaló Khaled El-Ahmad, director deportivo del club, quien insistió en que el proyecto no dependerá de una sola figura, sino del funcionamiento integral del equipo.

Por su parte, el capitán de la Selección Colombia expresó entusiasmo por el reto en territorio estadounidense. “Estoy muy feliz por esta nueva etapa. Quiero dar alegría a la ciudad y a los aficionados, soy un jugador apasionado que siempre quiere ganar”, afirmó.

A sus 34 años, Rodríguez aterriza en Minnesota tras su paso por el Club León de México y luego de una extensa trayectoria por la élite europea. Defendió los colores de Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, acumulando títulos como dos Ligas de Campeones, ligas en España y Alemania, además de una Europa League. En 516 partidos oficiales suma 127 goles y 161 asistencias.

Con la Selección Colombia ha disputado 122 encuentros y marcado 31 goles. Fue Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, donde también ganó el Premio Puskás, y recientemente conquistó el Balón de Oro de la Copa América 2024. Minnesota apuesta por su jerarquía y experiencia para dar un salto competitivo en la MLS, mientras James busca consolidarse como referente rumbo al Mundial de 2026.

La camiseta ya está disponible en la tienda oficial virtual de la MLS, la marca del equipo tiene dos versiones, la normal que tiene un costo de 135 dólares (cerca de 499,486 pesos colombianos). Y la versión jugador de 195 dólares (más de $700.000). La camiseta de mujer también está en 135 dólares y la de niño unos 115 dólares.