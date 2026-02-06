¡Mensaje de bienvenida para James Rodríguez! Esto dijo el 'Cucho' Hernández

Con la llegada del colombiano James Rodríguez a la MLS, el fútbol norteamericano empieza a sacar una chapa que seguramente cobrará más brillo en el Mundial. Minnesota le abrió los brazos al diez de la Selección Colombia, un viejo conocido de la liga, el cucho Hernández envió un mensaje a su compañero en la tricolor.

El Minnesota United juega este sábado un amistoso contra el Sporting KC en California, seguido de otros el próximo miércoles contra el DC United. La MLS arranca para el Minnesota el 21 de febrero contra el Austin FC; sin embargo, se desconoce la fecha del debut de Rodríguez, que todavía está a la espera de su visa de trabajo.

Lea también Compre la camiseta de James Rodríguez con el Minnesota: este es su valor en el marcado

El colombiano James Rodríguez agradeció este durante su presentación como jugador del Minnesota United la confianza que el club depositó en su fichaje: "En cinco meses tengo la Copa del Mundo, estoy en una etapa que no puedo fallar, que tengo que hacer cosas bien, estoy muy enfocado con eso. Todo el mundo tiene claro que eso fue de los puntos grandes para que yo pueda venir para acá, y el club también dejó claro que me ayudaría con eso", dijo el mediapunta en una rueda de prensa.

Rodríguez, de 34 años, firmó hasta junio de 2026 con el Minesota United, coincidiendo con el inicio del Mundial, pero el equipo se reservó una opción para extender su contrato hasta finales de 2026.

El futbolista colombiano no juega desde el pasado noviembre, cuando no renovó su contrato con el Club León mexicano. En ese lapso, agregó que mantuvo informado sobe su futuro al seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, quien le habló bien de la MLS.

"Es una persona que me ha ayudado mucho. Desde que se supo esto hablé con él y me dijo que no lo pensara, que es una liga que podía estar bien y que aquí también va a ser la Copa del Mundo", indicó Rodríguez.

Él mismo admitió que este paso le permitiría adaptarse al país que va a acoger 78 de los 104 partidos del Mundial, incluida la final. Canadá y México acogerán el resto de los encuentros del torneo que se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

Cucho Hernández, amigo y compañero en Selección Colombia envió un mensaje especial para el capitán James Rodríguez

Sobre su fichaje, el exjugador de Oporto, Real Madrid o Bayern Munich, entre otros equipos, dijo que había tomado su tiempo, pero que estaba agradecido con el Minnesota United por ser el que más avanzó en su contratación: "Hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en ti tienes que darlo todo", continuó.

Lea también Devis Vásquez se va de la Roma y tiene nuevo club en Europa

Cucho Hernández, su amigo y compañero en Selección Colombia envió un mensaje especial para el capitán James Rodríguez: “Hola ídolo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Espero que estés muy bien deseándote a lo mejor a tu llegada a la MLS. seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Tuve una grata experiencia allí, así que estaré pendiente de ti y abrazos”.