Fabián Bustos explicó el sistema de juego que utilizará en Millonarios: ¿línea de 3 o de 4?

El argentino Fabián Bustos ya trabaja como nuevo director técnico de Millonarios con el objetivo de mejorar el rendimiento del conjunto 'embajador', que registra tres derrotas y un empate en las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay.

Este miércoles 4 de febrero, Bustos, en su primera rueda de prensa al frente del cuadro capitalino, aclaró las dudas con respecto al sistema de juego que quiere implementar, principalmente en la zona defensiva.

"Vi muchos partidos de la liga colombiana. Conozco el equipo y tiene la capacidad de jugar con línea de tres o de cuatro. Tenemos los jugadores y debemos buscar la forma. Hay jugadores que están saliendo de lesión. Tenemos centrales para jugar con línea de cuatro, no tenemos una forma fija de trabajar, dependemos de los jugadores, de las sociedades de cómo se sienten. Podemos comenzar un partido con línea de cuatro y terminar con línea de tres o al revés", explicó.

El estratega argentino reiteró que el buen rendimiento y los resultados dependerán del momento de cada jugador.

"Hemos tenido la chance de conseguir objetivos de distinta manera con diversos sistemas. Dependemos de los jugadores", agregó.

¿Millonarios hará un nuevo fichaje?

Fabián Bustos también aclaró si le pedirá a los directivos de Millonarios un nuevo fichaje en los últimos días del mercado en la Liga BetPlay.

"Se está viendo esa posibilidad. Si hay un jugador importante y tenga muy buena capacidad. Si no estamos conformes con el plantel que tenemos en el transcurso de los entrenamientos, veremos si hay ajustes para hacer", afirmó.

¿Cuándo debutará Fabián Bustos como DT de Millonarios?

Fabián Bustos debutará como director técnico de Millonarios el domingo 8 de febrero enfrentando en condición de visita a Deportivo Cali.

El duelo entre 'embajadores' y 'azucareros' tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:20 de la tarde.