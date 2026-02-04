Dimayor le respondió a Sencia tras falsas declaraciones

La situación que viene protagonizando el Estadio El Campín en el Fútbol Profesional Colombiano sigue siendo bastante polémica, no solo por el mal estado del terreno de juego que no permite que se lleven a cabo el desarrollo de los partidos con normalidad y que, posteriormente, causó el aplazamiento de tres partidos que se tenían previstos para el inicio del mes de febrero.

La reprogramación de estos partidos no solamente afectó el desarrollo del fixture que ya se tenia programado para la Liga BetPlay, sino que también causó inconvenientes entre Dimayor y el grupo Sencia, ya que se tergiversó una información por parte de Mauricio Hoyos, CEO de la organización, la cual tuvo que salir a desmentir la entidad encargada de regular el FPC.

Dimayor le hizo frente a Sencia tras problemas con El Campín

La Liga BetPlay presentó sus primeros contratiempos tras la suspensión del Estadio El Campín por el mal estado del terreno de juego, obligando al aplazamiento del partido entre Millonarios vs Pereira, Santa Fe vs Nacional y Fortaleza vs América, los cuales se iban a jugar desde el jueves 5 de febrero hasta el domingo 8, tres partidos que terminarían afectando más la cancha.

Según Mauricio Hoyos, habría sido iniciativa de Sencia aplazar estos compromisos, habiendo llegado a un acuerdo con Dimayor y los respectivos clubes que estaban involucrados. Priorizó el aplazamiento de estos partidos, pero también dejó claro que sería difícil tomar medidas con los eventos culturales, en especial el que ya está programado para el 28 de febrero.

En medio de la indignación por parte de los clubes, futbolistas, entidades y aficionados, se confirmó la realización del festival "¡Pa’ Gozar y Cantar 2.0!" para el próximo 28 de febrero. Este hecho también desconcertó a Dimayor, la cual se hizo presente de manera inmediata a través de sus redes sociales con un contundente comunicado hacia Sencia.

La entidad que rige el presidente, Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer en primera instancia que el aplazamiento de los partidos habían sido por gestión de la Dimayor, no de Sencia, al mismo tiempo que le exigió a Mauricio Hoyos y a la organización tomar medidas con respecto al concierto del 28 de febrero con el propósito de que el terreno de juego no se siga viendo afectado, ya que el restablecimiento del campo es gestión de todos.

¿Cuándo se volverá a jugar la Liga BetPlay en El Campín?

Respecto a otros eventos, el directivo indicó que el próximo concierto está programado para el 27 de febrero, y enfatizó que el fútbol tendrá prelación sobre cualquier actividad cultural, aunque no descartó la posibilidad de mover algunos eventos si fuera necesario para proteger el estado de la cancha.

De esta manera, los hinchas de Millonarios, Santa Fe y el público general, podrán planificar su asistencia a los encuentros con la tranquilidad de que los compromisos se jugarán en un escenario seguro y en condiciones adecuadas para el espectáculo deportivo.