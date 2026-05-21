Cristiano Ronaldo acabó la sequía en la liga saudí: con doblete, quedó campeón

Se acerca el Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y como era de esperarse, Cristiano Ronaldo lidera la lista oficial de Roberto Martínez con la selección de Portugal en busca de quedar campeón en lo que puede ser su última Copa del Mundo como jugador activo.

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Con 41 años, el delantero luso del Al Nassr quiere seguir dando de qué hablar, y en Arabia Saudita ya logró acabar la sequía desde que firmó contrato con la institución en la temporada 2022/23. El ex Real Madrid necesitaba sí o sí ganar un trofeo con el club saudí, pues, de momento, el único título que había ganado era un torneo amistoso.

En Arabia Saudita había mucha superioridad por parte del Al Hilal y del Al Ittihad en las anteriores temporadas, mientras que el Al Nassr estaba relegado en las terceras posiciones de la clasificación. Sin embargo, llegó la hora de vencer la historia justo antes del Mundial con Cristiano Ronaldo como uno de los goleadores.

CRISTIANO RONALDO GANÓ SU PRIMER TÍTULO OFICIAL EN ARABIA SAUDITA

Fue una temporada llena de emociones y con el protagonismo del Al Nassr y del Al Hilal para definir el título liguero. Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras del torneo. Sus goles le dieron resultado para llegar a 86 unidades y sacándole dos puntos de diferencia al equipo dirigido por Simone Inzaghi.

Al Nassr llegaba a esta última fecha con la necesidad, después de que en la fecha pasada de la Liga de Arabia Saudita les empataran sobre la hora y les truncaran la posibilidad de sellar el título. En la última jornada debían ganar sí o sí contra el Damac en condición de local.

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Las cosas estaban parejas en la competencia saudí. Al Nassr arrancó la fecha con 83 unidades, mientras que Al Hilal inició con 81 puntos en esta jornada 34. Los liderados por Karim Benzema tenían que vencer a Al Feiha y que los de Cristiano Ronaldo tropezaran en condición de local.

El Al Nassr sacó el resultado ideal con un 4-1 gracias a los goles de Sadio Mané, Kingsley Coman y un doblete de Cristiano Ronaldo, mientras que el Damac había marcado con Morlaye Sylla para apretar las cosas. Al Hilal por su parte, ganaba por la mínima diferencia.

Esa combinación de resultados dejó campeón a Cristiano Ronaldo que acabó con la sequía en Arabia Saudita. Con 86 unidades, el cuadro saudí quedó campeón después de siete años sin poder ganar un trofeo liguero.

EL TÍTULO QUE PERDIÓ CRISTIANO RONALDO EN LA TEMPORADA

Antes de encarar este partido definitivo de la Liga de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo enfrentó al Gamba Osaka en la Liga de Campeones de la AFC 2. Esa final tuvo al delantero portugués como uno de los protagonistas, pero, infortunadamente para el luso, los japoneses se quedaron con la victoria por la mínima diferencia.

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Cristiano Ronaldo no pudo hacer nada para intentar cambiar el resultado de un partido adverso en el que Gamba Osaka se quedó con el título tras ganar la Liga de Campeones Asiática. Al Nassr perdió la oportunidad de quedarse con un trofeo justo antes de decidir el rentado saudí en el que peleaban el Al Nassr con el Al Hilal por el trofeo.

LOS DOS GOLES DE CRISTIANO RONALDO PARA LA VICTORIA Y EL TÍTULO DEL AL NASSR

En este duelo definitivo entre el Al Nassr y el Damac, Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la victoria de 4-1 para quedarse con el título de la liga de Arabia Saudita. Un vibrante final en el que el luso marcó con un tiro libre y un remate en el área que fue imposible para el guardameta rival.

Cristiano Ronaldo no pudo ocultar la alegría después de ganar el primer título oficial con el Al Nassr. El luso salió con lágrimas tras marcar el gol que cerró la victoria. El ex Real Madrid llegará con aire para el Mundial después de conseguir el trofeo con los saudíes.