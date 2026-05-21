Cristiano Ronaldo volvió a salir campeón: estos son todos sus títulos

El nombre de Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, ya que a pesar de su avanzada edad volvió a sumar un nuevo título en su carrera como profesional y lo hizo con la camiseta de Al Nassr en un duelo en donde además fue protagonista anotando doblete.

A lo largo de más de dos décadas de carrera profesional, el delantero portugués ya logró conquistar 36 títulos oficiales entre clubes y selección, una cifra que lo ubica entre los jugadores más ganadores de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo alcanzó 36 títulos

En el marco de la fecha 34 Al Nassr logró celebrar un nuevo título de la liga local frente a su público y de la mano de Cristiano Ronaldo, quien se reportó con dos golazos en el transcurso de los 90 minutos para poder finalmente levantar un nuevo título en su carrera.

El título de la liga de Arabia se suma a la historia que comenzó con su primer trofeo en 2002 con el Sporting de Lisboa, club donde comenzó su carrera profesional. Allí levantó la Supercopa de Portugal antes de dar el salto al Manchester United, equipo con el que empezó a convertirse en estrella mundial.

En Inglaterra ganó nueve títulos, incluyendo tres Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes, bajo la dirección técnica de Sir Alex Ferguson. Sin embargo, la etapa más gloriosa de su carrera llegó en el Real Madrid. Con el conjunto español consiguió 16 títulos oficiales y se transformó en el máximo goleador histórico del club.

Posteriormente, Cristiano llevó su talento a la Juventus, donde sumó cinco títulos más, entre ellos dos Serie A consecutivas y una Coppa Italia. Más tarde emprendió una nueva aventura en Arabia Saudita con el Al-Nassr, equipo con el que conquistó el Campeonato de Clubes Árabes en 2023 y recientemente el trofeo de la primera división.

Tampoco se puede dejar de lado que, con la selección de Portugal también dejó una huella imborrable, liderando a su país hacia la conquista de la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League, logros históricos para el fútbol portugués.

¿Cuándo debuta Cristano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo debutará con Portugal en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio de 2026 frente a la selección de República Democrática del Congo, en un partido que se disputará en Houston, Estados Unidos.

El encuentro marcará el inicio del Grupo K para el conjunto portugués y será además un momento histórico para Cristiano, quien disputará su sexto Mundial, convirtiéndose en el primer futbolista en alcanzar esa cifra.

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Fixture de Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026

El calendario de Portugal en la fase de grupos será el siguiente: