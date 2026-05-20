Por la quinta jornada del grupo E de la Copa Libertadores de América, Independiente Santa Fe de Bogotá se vio las caras con Platense de Argentina en un cotejo que estuvo entretenido de inicio a fin.



El equipo que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto estaba obligado a obtener la victoria, esto para seguir con chances de clasificar los octavos de final de este importante torneo internacional.

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2 a 1 final

Al ser local el conjunto cardenal, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y con el apoyo de su gente, Independiente Santa Fe se hizo fuerte y terminó ganando por 2 goles a 1.



El defensa central Iván Scarpeta marcó la apertura en el marcador al minuto 47. Al 70 apareció el experimentado centro delantero Hugo Rodallega para anotar el 2 a 0. Augusto Lotti, al 72, convirtió el descuento.

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La molestia de Franco

Dejando de lado el resultado, cerca del final del compromiso, el atacante Franco Fagúndez sintió una molestia física, lo cual generó preocupación de cara a lo que será el partido de vuelta de las semifinales de liga colombiana del primer semestre del año ante Junior de Barranquilla.

Tras el duelo, el mismo jugador uruguayo habló en zona mixta y manifestó que sintió un “pequeño tirón”. Franco expresó que espera que no sea nada grave, por lo que no confirmó si se pierde o no el duelo vs. Junior de este fin de semana. Fagúndez se sometería a análisis médicos.

Palabras de Hugo

Además del charrúa, Hugo Rodallega también se pronunció en zona mixta. “Resiliencia, el equipo tiene ganas. Hay jugadores con hambre y con deseo de entrar en la historia, de no pasar desapercibidos. Estamos peleando en los dos torneos y eso es muy importante”, dijo.



“Lo relevante es que se está dando el gol y se está ganando. Tenemos la posibilidad de estar acá, de representar a Santa Fe, de entrar en ese cubo de historia; estamos intentando construirla a nuestra manera. Como grupo, funcionando, hay veces que las cosas no salen, aparecen las críticas y ahí es cuando este grupo tiene que estar unido”, sentenció, entre otras cosas más.