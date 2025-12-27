El portugués Cristiano Ronaldo sigue engrandeciendo su historia en el fútbol mundial. Este sábado 27 de diciembre, Cr7 fue determinante al marcar un doblete en la goleada 3-0 de su equipos Al Nassr sobre Al Okhdood Club en partido válido por la fecha 11 de la primera división de Arabia Saudita.

Cristiano marcó en los minutos 31 y 45+2 el primero y el segundo tanto de su club, mientras que el restante fue obra de su compatriota Joao Félix.

Lea también Luis Javier Suárez retó a Cristiano Ronaldo: declaración genera revuelo

Récord de Cristiano Ronaldo

Con los dos goles de este sábado, Cristiano Ronaldo llegó a 40 celebraciones en la temporada 2025.

De esta manera, el portugués se convirtió en el primer futbolista en la historia del fútbol en anotar 40 tantos o más en 14 años distintos.

Adicionalmente, Cristiano es el único jugador en celebrar 40 goles con 40 años.

Golazo de taco

Entre las anotaciones logradas por Cristiano Ronaldo este sábado se destacó el tanto conseguido en el minuto 45+2, teniendo en cuenta la calidad del gesto técnico del portugués.

Cr7 demostró su habilidad para anticiparse a los defensores rivales y con gran velocidad golpeó el balón con el taco de su guayo derecho para enviar el esférico al fondo de la red.