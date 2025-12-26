Luis Javier Suárez retó a Cristiano Ronaldo: declaración genera revuelo

A falta de seis meses para que se jueguen los primeros partidos de la fase de grupos del Mundial de 2026, la Selección Colombia mantiene la confianza a tope para poder dar el golpe en estas instancias preliminares. Se deberán medir a Uzbekistán, al repechaje internacional 1 entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y cerrarán ante Portugal.

Sin duda alguna, los ojos estarán puestos en ese encuentro frente a los lusos en un duelo que tendrá el protagonismo de Cristiano Ronaldo en su última Copa del Mundo y seguramente de James Rodríguez también. A Colombia no le pesa este juego, pues ya sabe lo que es medirse contra selecciones europeas y ganarles, como sucedió con Alemania y España.

Vitinha, jugador de Portugal afirmó que no son favoritos para el Mundial. Bajó de categoría a la selección revelando que serán aspirantes. Si en el entorno del combinado luso dicen eso, Colombia responde con una declaración de Luis Javier Suárez que generó revuelo.

“LO HEMOS ESTADO HABLANDO”; LUIS JAVIER SUÁREZ NO SE GUARDA NADA CONTRA PORTUGAL

Ya se empieza a palpitar ese vibrante partido y esto da pie para declaraciones picantes de las figuras de las dos selecciones. En últimas horas fue Luis Javier Suárez quien calentó todo y retó a Cristiano Ronaldo en un duelo histórico por ser la primera vez que se ven las caras.

En una entrevista con Récord de Portugal, el jugador del Sporting Lisboa tiró un arma de doble filo que le puede jugar una mala pasada a la Selección Colombia. El samario afirmó entre risas que, “tenemos una selección muy buena, madura, que sabe a lo que juega. Tenemos por delante partidos muy complicados, por ahí con todos les estamos diciendo que le vamos a ganar a Portugal, entonces van a ser partidos muy bonitos”.

Posteriormente, indicó, “por ahí lo hemos estado hablando antes y sabemos que va a ser un partido muy bonito si tengo la fortuna de ir al Mundial, encontrarme con compañeros de aquí. Cuando vuelva de la selección me tocará celebrarlo si ganamos”.

Puede ser sin duda un arma de doble filo estas declaraciones, pues, si bien demarca la unión y la ilusión que hay, entrar así de confiado para enfrentar a un jugador como Cristiano Ronaldo puede pesar bastante.

EL COLOMBIANO MÁS GOLEADOR EN EL 2025

Para la Copa del Mundo y la lista de 26 jugadores de la Selección Colombia, Luis Javier Suárez es una realidad en Estados Unidos, Canadá y México. Néstor Lorenzo no puede dejar de lado nada más ni nada menos que al máximo artillero colombiano en el 2025.

Luis Javier Suárez se abrió camino con una temporada extraordinaria con Almería que le permitió estar en la Selección Colombia. Firmó con Sporting Lisboa, marcó cuatro goles en su debut goleador en Eliminatorias ante Venezuela y en el equipo lisboeta ya cosecha 15 goles en 25 partidos disputados.

Sus números demuestran el poderío goleador con el que llegará a la Copa del Mundo y tendrá que pelear la posición con Jhon Córdoba que tampoco se cansa de marcar goles en Rusia con el Krasnodar.