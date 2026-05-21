El portugués Cristiano Ronaldo enfrenta este jueves uno de los partidos más importantes desde su llegada al fútbol saudí. El delantero, que será rival de la Selección de Colombia en el Mundial de 2026 con Portugal, liderará al Al-Nassr en la última jornada del Campeonato Saudí frente al Damac FC, con la posibilidad de conquistar su primer título de liga en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo, por la consagración histórica en el fútbol saudí

El encuentro se disputará este jueves 21 de mayo y representa una oportunidad histórica para el astro luso. Desde su llegada al club saudí a comienzos de 2023, Cristiano todavía no ha podido celebrar un campeonato local, pese a convertirse en la gran referencia ofensiva del equipo. Ahora, a sus 41 años, buscará sumar otro trofeo a una carrera repleta de éxitos.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus llega a la fecha definitiva como líder del torneo con 83 puntos. Una victoria en casa le garantizará automáticamente el título, aunque también podría coronarse en caso de empate o derrota si Al-Hilal no logra vencer al Al Feiha.

Al-Nassr y Cristiano Ronaldo están cerca de asegurar el título saudí

Cristiano Ronaldo aparece como la principal figura del campeonato. El atacante portugués acumula 26 goles y ocupa el tercer lugar en la tabla de máximos artilleros, solo superado por Ivan Toney y Julián Quiñones. Su experiencia y liderazgo serán claves en una jornada que definirá el campeón saudí.

El Al-Nassr estuvo cerca de asegurar el título en la fecha anterior durante el clásico contra Al-Hilal, pero un empate en los minutos finales aplazó la definición. Ahora, con su afición y con Cristiano Ronaldo como estandarte, el club buscará cerrar la temporada con una consagración histórica en el fútbol saudí.