Cristiano y un nuevo gol: Vea la extraña anotación del portugués

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo historia. En el último partido del año, el portugués volvió a marcar y quedó aún más cerca del legendario registro de los 1000 goles oficiales, tras anotar en el empate 2-2 de Al Nassr frente a Al Ettifaq por la liga de Arabia Saudita.









Un gol poco habitual para el 957 de su carrera

El duelo comenzó cuesta arriba para Al Nassr con el gol inicial de Georginio Wijnaldum, pero el equipo reaccionó en el segundo tiempo. Primero apareció João Félix para igualar el marcador y luego, al minuto 67, llegó el tanto de Cristiano Ronaldo en una acción tan efectiva como insólita.

Tras una serie de rebotes en el área, João Félix remató y el balón terminó desviándose en la espalda de CR7, quien sin tocarla de frente terminó celebrando su gol número 957 como profesional, uno más en el camino hacia una cifra que parece cada vez menos lejana.

Empate final y Al Nassr mira al 2026 como líder

Wijnaldum volvió a aparecer sobre el minuto 80 para sellar su doblete y decretar el 2-2 definitivo. Pese al empate, Al Nassr cerró el año como líder del campeonato saudí con 31 puntos, manteniendo intactas sus aspiraciones de título.

Cristiano Ronaldo sigue sumando goles, incluso de las formas más inesperadas, y mantiene firme su marcha hacia los 1000 tantos oficiales. Al Nassr, por su parte, despide el 2025 en lo más alto de la tabla y volverá a la acción el próximo 2 de enero ante Al Ahli, con el portugués como su principal bandera rumbo al nuevo año.