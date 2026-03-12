Leonardo Jardim tuvo su estreno con Flamengo tras la abrupta partida de Filipe Luis, el entrenador habló luego del 2-0 en donde Jorge Carrascal marcó uno de los goles; sin embargo, el técnico dejó en claro que la exigencia con el colombiano va más allá de las anotaciones. El colombiano ingresó al minuto 75.

El partido comenzó con intensidad y el equipo carioca golpeó muy temprano. Apenas al minuto 5, el delantero Pedro abrió el marcador tras aprovechar una jugada ofensiva dentro del área y definir con precisión para poner en ventaja a Flamengo. El gol tempranero permitió al conjunto rojinegro controlar el ritmo del encuentro y manejar la posesión durante varios tramos del primer tiempo.

Cruzeiro intentó reaccionar y buscó el empate con aproximaciones desde media distancia y algunas jugadas por las bandas. El equipo visitante tuvo más tiempo la pelota en varios momentos del partido y generó algunas llegadas peligrosas, pero se encontró con una defensa sólida del Flamengo y con la falta de precisión en el último toque.

Cuando parecía que el encuentro terminaría con una ventaja mínima para el conjunto local, Flamengo sentenció el compromiso en los minutos finales. En el 90+8, el colombiano Jorge Carrascal apareció dentro del área para marcar el 2-0 definitivo, tras una asistencia de Samuel Lino que lo dejó en posición ideal para definir y asegurar la victoria del equipo carioca.

Brutal crítica a Carrascal: "no aportó mucha creatividad al equipo y pareció descoordinado"

Al término del encuentro el técnico dijo sobre la actuación del colombiano: “Luiz Araújo es un jugador que normalmente juega de banda, pero a veces recorta hacia dentro, como Paquetá. Pero en ese momento del partido, necesitaba a alguien más adelantado, alguien que pudiera hacer diagonales con la derecha, y eso fue lo que pasó. Por eso opté por Carrascal en la banda, para dar opciones en diagonales”.

Jardím prosiguió: “Si íbamos a jugar con un extremo, sería mejor con Plata o Carrascal, aunque Carrascal tampoco es extremo (risas). Por eso nos preocupamos por colocar a los jugadores en sus mejores posiciones para aprovechar el ataque”, añadió.

AL medio Globo Esporte agregó sobre su rendimiento: “Entró como suplente de Paquetá, pero no aportó mucha creatividad al equipo y pareció descoordinado, perdiendo balones fácilmente. Tuvo una buena jugada de ataque, pero Wallace Yan no pudo definir. Al final, marcó el segundo gol, un gol fantástico, que aseguró la victoria y salvó la noche”.