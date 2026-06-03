La grama de El Campín no estuvo a la altura de la Selección Colombia: fuertes críticas

Una vez más, la grama del Estadio El Campín vuelve a estar en el ojo del huracán en el fútbol colombiano, luego de lo ocurrido en el juego amistoso de la Selección Colombia, donde lastimosamente el césped del ‘Coloso’ de la 57 no estuvo a la altura del equipo tricolor.

Aunque a primera vista el gramado estaba en perfectas condiciones, los protagonistas dieron otra versión, pues muchos criticaron el estado del césped, el cual no ha tenido mejoría por los diferentes eventos fuera del fútbol que se han realizado durante los últimos meses.

James Rodríguez criticó el estado de la grama de El Campín

Una de las personas que se sinceró con el actual estado en la grama del estadio de Bogotá fue James Rodríguez, quien luego de la victoria contra Costa Rica habló con los medios de comunicación y dejó claro que el césped del Coloso de la 57 “no estaba en buenas condiciones” para el compromiso.

Lea también Selección Colombia: Confirmados los números que usará en el Mundial

Aunque los encargados de manejar el escenario deportivo intentaron tener el gramado en la mejor condición posible, los diferentes eventos (conciertos, otros eventos culturales) no permitieron que se viera un gran espectáculo en Bogotá, lo que no dejó satisfechos a varios jugadores.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que El Campín y Sencia se encuentran en el ojo del huracán, pues a principio del 2026, el fútbol colombiano tuvo que aplazar algunas fechas en Bogotá por el pésimo estado de la grama, haciendo que la Federación Colombiana de Fútbol, Dimayor e IDRD tuvieran que intervenir por lo sucedido.

Carlos Antonio Vélez criticó el estado de la grama de El Campín

Además de los jugadores, otra de las personas que criticó fuertemente el estado de la grama del estadio El Campín fue Carlos Antonio Vélez, quien dejó claro que la cancha es un “desastre”, teniendo en cuenta que varios jugadores en Europa han jugado en buenas canchas para venir a jugar en Bogotá.

“La cancha, un desastre… normal. Qué pena con ‘Lucho’, qué pena con Richard, con estos que juegan Champions. Con Dávinson, con Lucumí, con estos que juegan en tapetes, en esas mesas de billar del fútbol europeo (…) Ese estadio, para que ustedes lo sepan, muchachos que vienen del exterior y se ponen la camiseta nacional, lo usan para conciertos, fiestas, piñatas y matrimonios, y algunas veces para el fútbol, para lo que se puede jugar”, aseguró el periodista.