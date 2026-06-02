Oficialmente faltan 9 días para que ruede la pelota en una nueva edición de la Copa Mundial y 15 días para el debut de la Selección Colombia, por lo que se empiezan a ultimar detalles y uno de los anuncios más esperados por los aficionados era la confirmación de los dorsales que utilizarán los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo.

Entre los dorsales más destacados están el del capitán, James Rodríguez, quien seguirá portando el mítico 10, el mismo que lo acompañó desde Brasil 2014 y con el que espera liderar nuevamente a Colombia en una Copa del Mundo.

Así quedó la distribución de los dorsales de la Selección Colombia para el Mundial

La Selección Colombia se encamina a una nueva cita mundialista en la cual será protagonista por la gran cantidad de figuras que brillan en sus respectivos clubes y que se han ganado un cupo en la 'tricolor' con el pasar del tiempo.

Néstor Lorenzo hizo oficial la lista de los 26 jugadores que lo acompañarán en este nuevo sueño y con quienes ya estuvo entrenando en la ciudad de Bogotá y jugando el partido de despedida, y preparación, frente a Costa Rica.

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Dentro de los más destacados se encuentra sin duda alguna Luis Díaz, el jugador y campeón de Bayern Múnich que en esta oportunidad, su primer certamen mundialista, llevará el número 7, consolidándose como una de las grandes figuras ofensivas del equipo cafetero.

La confirmación de los dorsales es uno de los últimos pasos antes del inicio del Mundial y marca oficialmente el inicio de la ilusión para millones de colombianos.

1 David Ospina

2 Daniel Muñoz

3 Jhon Lucumí

4 Santiago Arias

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

7 Luis Díaz

8 Jorge Carrascal

9 Jhon Córdoba

10 James Rodríguez

11 Jhon Arias

12 Camilo Vargas

13 Yerry Mina

14 Gustavo Puerta

15 Juan Camilo Portilla

16 Jefferson Lerma

17 Johan Mojica

18 Willer Ditta

19 Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

22 Deiver Machado

23 Davinson Sánchez

24 Álvaro Montero

25 Luis Javier Suárez

26 Carlos Andrés Gómez

Próximo partido de la Selección Colombia

El equipo comandado por el estratega argentino, tras lo sucedido contra Costa Rica en el Estadio El Campín, ahora se medirá ante otra selección participante del certamen mundialista, Jordania, con la cual se verá frente a frente el domingo 7 de junio sobre las 18:00 hora Colombia.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, por la primera fecha del Grupo K.

El partido se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).