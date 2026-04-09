Críticas al gramado del Jaime Morón tras empate de Junior con Palmeiras en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla se estrenó en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores al empatar 1-1 con Palmeiras en partido que se llevó a cabo en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

El equipo 'rojiblanco' oficializó como local en la capital del departamento de Bolívar, teniendo en cuenta que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez está en proceso de remodelación y para cumplir con el reglamento de la Conmebol se tuvo que desplazar hacia la heroica.

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Críticas al gramado del estadio Jaime Morón

A pesar de que el estadio Jaime Morón fue sometido a algunos arreglos para recibir la Copa Conmebol Libertadores, jugadores de Junior y de Palmeiras criticaron el estado del terreno de juego al término del compromiso.

Y es que durante algunos pasajes del encuentros se notaron algunos desniveles en el gramado, que además fue cuestionado por estar alto y no en las mejores condiciones para un partido de talla internacional.

Jhon Arias, mediocampista colombiano de Palmeiras, se mostró sorprendido, pero además aseguró que dicha situación debe ser revisada.

"El mayor sorprendido con el estado del gramado fui yo. Increíble en las condiciones que estaba. Para un juego de este tamaño, de Libertadores, Algo tiene que ser revisado"

Por otro lado, Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras aseguró que algunos desperfectos en el gramado impidió que el 'verdao' desarrollara su juego.

Por Junior, el entrenador Alfredo Arias aseguró en rueda de prensa que en ciertos momentos las condiciones del terreno de juego interfirió en el desarrollo del compromiso.