Por la primera jornada del grupo F de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo, Junior de Barranquilla recibió a Palmeiras de Brasil.



El compromiso, como bien se sabe, se llevó a cabo en el estadio Jaime Morón León, ubicado en la ciudad de Cartagena. El escenario deportivo contó con una aceptable presencia de aficionados.

Lea también Presunta emboscada a hinchas del Junior en Cartagena desata alerta por violencia en el fútbol

Palmeiras era favorito

En el papel, aunque el equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias oficiaba como local, la escuadra favorita para llevarse el triunfo era la brasileña. Sin embargo, esto no terminó sucediendo.



El cotejo terminó 1 a 1. Teófilo Gutiérrez marcó, desde el punto penal, la apertura del marcador al minuto 9 del primer tiempo. Ramón Sosa, al 56 y tras un error de la defensa del Junior de Barranquilla, anotó la igualdad.

Lea también [VIDEO] Junior recibió insólita buena noticia para la segunda fecha de Copa Libertadores

¿Fracasó Palmeiras?

Tras el choque, como era de esperarse, se presentaron varias reacciones y una de ellas fue de la prensa brasileña. Ge Globo fue uno de los medios de comunicación que se pronunció.



Este reconocido portal deportivo tildó el empate entre colombianos y brasileños como fracaso, esto del lado de Palmeiras. El equipo en el que juega Jhon Arias es uno de los más poderosos del continente.

Lea también Junior pecó y no pudo conservar la victoria: Palmeiras aprovechó craso error e igualó

La reacción

"Fracaso perjudica al Palmeiras, que mejora con cambios, pero solo empata en su debut con Libertadores", señaló Ge Globo. El equipo dirigido por Abel Ferreira es más que favorito para levantar el título del certamen.



El sitio web, además, recalca que Palmeiras no supo aprovechar su volumen de juego para derrotar al Junior de Barranquilla a domicilio. Por varios pasajes del duelo, el juego brasileño fue mejor que el del cafetero.



"Alviverde se quedó atrás en el minuto nueve, con un gol de penalti, mejorado especialmente en la segunda mitad, pero no pudo aprovechar el volumen del juego para buscar la victoria", indicó.



Por último, entre otras cosas más, Ge Globo finalizó con lo siguiente: "Solo pasaron cinco minutos para que se produjera un fallo en la zona del Palmeiras, resultado en penalti y gol de Junior Barranquilla, que le costaría caro a Alviverde en su debut en la Conmebol Libertadores 2026. Eso fue lo que dictó el ritmo de una primera mitad con problemas de recuperación. Los intercambios mejoraron al equipo para buscar el empate 1-1, este miércoles, pero no fueron suficientes para la victoria".

















