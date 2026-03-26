Croacia sorprendió con su titular Vs Colombia en la fecha FIFA

La selección de Croacia enfrenta este jueves 26 de marzo a la Selección Colombia en el estadio Camping World de Miami, Estados Unidos, en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

El equipo europeo aprovechará el compromiso para probar algunos jugadores y buscar alternativas, teniendo en cuenta la disputa del Mundial.

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El entrenador Zlatko Dalić sorprendió al dejar en el banco de suplentes a figuras como Josip Stanišić, Luka Modric, Andrej Kramarić y Josip Šutalo.

Titular de Croacia Vs Colombia

Croacia presentará una nómina mixta para enfrentar a la Selección Colombia, ya que el entrenador Zlatko Dalić le dará minutos a jugadores que habitualmente no son titulares.

Dominik Livakovic; Marin Pongracic, Nikola Moro, Nikola Vlasic, Iván Perisic, Mario Pasalic, Petar Sucic, Igor Matanovic, Luka Vuskovic, Maro Pasalic y Martin Erlic.

Adicionalmente, Croacia reservará elementos para el partido contra Brasil, el cual está programado para martes 31 de marzo.