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Croacia

Croacia sorprendió con su titular Vs Colombia en la fecha FIFA

La selección de Croacia reservará algunos jugadores para enfrentar a Brasil e el segundo amistoso de la fecha FIFA.
Daniel Zabala
Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia.
Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia. // AFP

La selección de Croacia enfrenta este jueves 26 de marzo a la Selección Colombia en el estadio Camping World de Miami, Estados Unidos, en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

El equipo europeo aprovechará el compromiso para probar algunos jugadores y buscar alternativas, teniendo en cuenta la disputa del Mundial.

Titular de Colombia para el partido amistoso ante Croacia

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El entrenador Zlatko Dalić sorprendió al dejar en el banco de suplentes a figuras como Josip Stanišić, Luka Modric, Andrej Kramarić y Josip Šutalo.

Titular de Croacia Vs Colombia

Croacia presentará una nómina mixta para enfrentar a la Selección Colombia, ya que el entrenador Zlatko Dalić le dará minutos a jugadores que habitualmente no son titulares.

EN VIVO Colombia Vs Croacia - minuto a minuto y goles – amistoso

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Dominik Livakovic; Marin Pongracic, Nikola Moro, Nikola Vlasic, Iván Perisic, Mario Pasalic, Petar Sucic, Igor Matanovic, Luka Vuskovic, Maro Pasalic y Martin Erlic.

Adicionalmente, Croacia reservará elementos para el partido contra Brasil, el cual está programado para martes 31 de marzo.

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Croacia Colombia Fecha FIFA Selección Colombia

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