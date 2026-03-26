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Selección Colombia

Titular de Colombia para el partido amistoso ante Croacia

Néstor Lorenzo confirmó el 11 titular de la Selección Colombia para jugar ante Croacia.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

Inició el camino de preparación de la Selección Colombia de cara al Mundial que se llevará a cabo en menos de 80 días y en donde se disputarán dos partidos importantes, el primero de ellos frente a Croacia, una potencia bastante fuerte en cuanto a fútbol.

Dos selecciones con varias estrellas en sus respectivas plantillas y en donde justamente, Néstor Lorenzo aprovechará para demostrarlo con el siguiente 11 titular con importantes jugadores como Camilo Vargas, Luis Díaz y James Rodríguez desde el inicio.

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Titular confirmada de la Selección Colombia vs Croacia

El enfrentamiento entre la Colombia y Croacia genera gran expectativa en el panorama internacional. Este compromiso amistoso servirá como una prueba clave para ambos equipos en su proceso de consolidación y ajuste táctico de cara al Mundial que se llevará a cabo en Junio.

Colombia llega a este partido con una base sólida que ha venido construyendo en los últimos años, combinando experiencia y renovación. Jugadores como James Rodríguez, referente histórico de la 'tricolor', siguen siendo fundamentales en la generación de juego, mientras que figuras como Luis Díaz y Luis Suárez aportan desequilibrio, velocidad y gol en el frente de ataque.

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Néstor Lorenzo le aportará a este duelo por un esquema equilibrado, priorizando la solidez defensiva y buscando transiciones rápidas para aprovechar la velocidad de sus extremos, lo cual logrará con la siguiente formación titular:

Vargas; Muñoz, Lucumi, Davinson, Mojica; Lerma, Rios, Arias; James; Suárez y Díaz

En otras noticias: La razón por la que Sebastián Villa no fue convocado a la selección Colombia

¿Dónde ver el partido de Colombia Vs Croacia?

La Selección Colombia enfrenta este jueves 26 de marzo a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

En esta nota

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