Titular de Colombia para el partido amistoso ante Croacia

Inició el camino de preparación de la Selección Colombia de cara al Mundial que se llevará a cabo en menos de 80 días y en donde se disputarán dos partidos importantes, el primero de ellos frente a Croacia, una potencia bastante fuerte en cuanto a fútbol.

Dos selecciones con varias estrellas en sus respectivas plantillas y en donde justamente, Néstor Lorenzo aprovechará para demostrarlo con el siguiente 11 titular con importantes jugadores como Camilo Vargas, Luis Díaz y James Rodríguez desde el inicio.

Titular confirmada de la Selección Colombia vs Croacia

El enfrentamiento entre la Colombia y Croacia genera gran expectativa en el panorama internacional. Este compromiso amistoso servirá como una prueba clave para ambos equipos en su proceso de consolidación y ajuste táctico de cara al Mundial que se llevará a cabo en Junio.

Colombia llega a este partido con una base sólida que ha venido construyendo en los últimos años, combinando experiencia y renovación. Jugadores como James Rodríguez, referente histórico de la 'tricolor', siguen siendo fundamentales en la generación de juego, mientras que figuras como Luis Díaz y Luis Suárez aportan desequilibrio, velocidad y gol en el frente de ataque.

Néstor Lorenzo le aportará a este duelo por un esquema equilibrado, priorizando la solidez defensiva y buscando transiciones rápidas para aprovechar la velocidad de sus extremos, lo cual logrará con la siguiente formación titular:

Vargas; Muñoz, Lucumi, Davinson, Mojica; Lerma, Rios, Arias; James; Suárez y Díaz

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¿Dónde ver el partido de Colombia Vs Croacia?

La Selección Colombia enfrenta este jueves 26 de marzo a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo.