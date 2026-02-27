¡Con aroma cafetero! Cruces de los colombianos en Champions League

Son cuatro los colombianos que siguen disputando el anhelado trofeo, 'La Orejona' tuvo su sorteo definitivo que conduce a la final de Budapest, en Hungría. Algunos partidos llaman la atención, especialmente el choque entre Real Madrid y Manchester City, el ganador de esta serie podría ser rival en cuartos del Guajiro Lucho Díaz.

Todos los jugadores que han logrado permanecer en la competencia son jugadores de la Selección Colombia, sus calendarios empiezan a apretarse y más por los amistosos de la fecha FIFA, que se disputan la semana siguiente al juego de vuelta de los cruces de octavos. La ida se disputará el 10 y 11 de marzo, la vuelta será el 17 y 18.

Llaves de octavos de final de los jugadores de la Selección Colombia en la Champions League

Bayern Múnich enfrenta a Atalanta, el equipo italiano salva el honor de la Serie A en la competencia, es el único sobreviviente y en la llave tendrá que lidiar con la aplanadora dirigida por Vincent Kompany, con una ofensiva que mete miedo, Michel Olise, Harry Kane y el colombiano Luis Díaz Díaz.

Luis Suárez es el atacante de moda en Europa, los registros que elcanza y los goles decisivos lo ponen en el radar del viejo continente, su Sporting logró la clasificación de manera directa y ahora jugarán contra el Bodo Glimt, la sorpresa y revelación del torneo.

El Bodo ha puesto el Ártico en el mapa. Eliminó al Inter y está en octavos de Champions. Ha facturado 53 millones en el torneo. Tiene un presupuesto anual de 60. ¿Cómo se gestiona este club? Empresarios locales crearon la sociedad NordlandsGlimt para facilitar las inversiones en jugadores a cambio de un porcentaje de futuras ventas. Además, invertirá 106 millones de euros en el Arctic Arena, su nuevo estadio.

Yaer Asprilla y Davinson Sánchez también lograron clasificar a los octavos de final del campeonato, el Galtasaray tendrá un duro reto contra el Liverpool de Arne Slot, el cuadro de Anfield tiene condicionado a su entrenador, en Premier los resultados lo tienen fuera de los puestos de Copas, una temporada que depende de su participación en este torneo.