¿Cuál ha sido la mejor participación de Colombia en un Mundial?

La mejor actuación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA quedó grabada en la memoria colectiva durante Brasil 2014, un torneo que marcó un antes y un después para el fútbol colombiano.

En aquella edición, Colombia no solo regresaba a un Mundial tras 16 años de ausencia, sino que lo hizo con una generación talentosa y ambiciosa que rápidamente captó la atención del mundo. Bajo la dirección técnica de José Pékerman, el equipo mostró un estilo de juego ofensivo, ordenado y eficaz.

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Camino de Colombia en el Mundial 2014

La fase de grupos fue impecable. Colombia ganó sus tres partidos frente a Grecia, Costa de Marfil y Japón, clasificando como líder con puntaje perfecto. En octavos de final, el combinado nacional derrotó con autoridad a Uruguay, en un partido que quedó en la historia por el espectacular gol de James Rodríguez, considerado uno de los mejores del torneo.

El sueño continuó hasta los cuartos de final, instancia en la que Colombia se enfrentó al anfitrión, Brasil. A pesar de la derrota 2-1, el equipo dejó una imagen muy positiva, compitiendo de igual a igual ante uno de los favoritos y demostrando carácter y calidad.

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James Rodríguez como el mejor jugador de Colombia en el Mundial 2014

Uno de los grandes protagonistas fue James Rodríguez, quien terminó como goleador del Mundial con seis anotaciones, convirtiéndose en el primer colombiano en lograr ese reconocimiento y consolidándose como figura internacional.

Brasil 2014 no solo representa el mejor resultado deportivo de Colombia en un Mundial —alcanzar los cuartos de final—, sino también un momento de orgullo nacional. El equipo conquistó el respeto del fútbol mundial y despertó una ilusión que aún sigue vigente: la de ver a Colombia luchar por instancias aún más altas en futuras ediciones.