Los dos títulos que todavía puede ganar Luis Javier Suárez con Sporting en Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue destacándose como la gran figura de Sporting CP en la temporada 2025/2026. A pesar de no poder luchar por el título de la liga de Portugal, que ya consagró al Porto, el atacante de la Selección Colombia aún puede conseguir dos reconocimiento.

Luis Suárez y Sporting van por un título

Sporting CP y el colombiano Luis Javier Suárez todavía pueden celebrar un título en la temporada 2025/2026, ya que están clasificados para jugar la gran final de la Copa de Portugal.

Los de Lisboa se enfrentarán el próximo 24 de mayo al Sport Clube Uniai Torreense en el duelo por el campeonato.

Sporting llegó a esta instancia, luego de superar en la ronda semifinal a Porto en una apretada serie que finalizó 1-0.

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Luis Suárez, goleador

Luis Javier Suárez, además, se podría consagrar como máximo goleador de la primera división de Portugal, en su primera temporada en el fútbol luso.

Suárez lidera la tabla con 25 anotaciones a falta de tres partidos para terminar el calendario.

El griego Vangelis Pavlidis de Benfica es el máximo rival del colombiano al registrar 21 tantos.

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Tabla de goleadores de la Liga de Portugal

1. Luis Javier Suárez (Sporting) - 25 goles

2. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 21 goles

3. Yanis Begraoui (Estoril) - 19 goles

4. Jesús Andrés Ramírez (Nacional) - 16 goles

5. Rodrigo Zalazar (Braga) - 16 goles