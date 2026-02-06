¿Cuándo debutará James Rodríguez en Minnesota?

James Rodríguez vuelve a ser el centro de atención en el mundo del fútbol y en el presente mercado de fichajes, ya que se dio a conocer que, tras la finalización de su contrato con León, ya tendría un nuevo club que le abriría las puertas para la temporada 2026 en una época crucial tomando en cuenta la cercanía con el Mundial que iniciará en el mes de junio.

A menos de 130 días para que inicie la Copa Mundial 2026, James Rodríguez preocupaba a los fanáticos colombianos y hasta al propio Néstor Lorenzo ya que no encontraba equipo. Sin embargo sería nada más y nada menos la MLS la competencia que acogería el talento del '10' colombiano para que juegue con Minnesota United y empiece a sumar minutos a partir del 21 de febrero.

James debutaría ante Austin FC en la MLS

La novela del '10' de la Selección Colombia parece que está llegando a su fin tras el repentino interés y respectiva negociación que habría empezado a llevar a cabo Minnesota United para poder ficharlo en el presente mercado.

Tras varias semanas en las que James se sentó a evaluar ofertas para su futuro deportivo, finalmente se habría decidido por la MLS, una competencia llena de estrellas, con buen nivel y que le ayudará a acoplarse para lo que será el clima y reconocimiento de campo de juego de los escenarios deportivos por los que podría pasar durante el Mundial.

El volante colombiano sería el fichaje más importante de la competencia en esta edición y, por ende, también de Minnesota. James se ha mostrado bastante satisfecho con el futuro traspaso, generando una expectativa positiva a través de sus redes sociales y también dejando un parte de tranquilidad a los fanáticos con el inicio de la pretemporada, los entrenamientos y el futuro debut.

Los primeros minutos oficiales de James en el fútbol estadounidense, si hace una buena pretemporada sin contratiempos, se podrían llegar a dar justo el 21 de febrero, en la fecha en la que inicia la nueva edición de la MLS. En esta ocasión auspiciaría en condición de visitante contra uno de los clubes que también estuvo interesad en su fichaje, Austin FC.

¿Cuándo jugaría James por primera vez en el estadio de Minnesota?

James tendría que esperar hasta el marco de la segunda fecha de la competencia para jugar en el Allianz Field en la ciudad de Saint Paul. El escenario deportivo cuenta con capacidad para más de 19.000 fanáticos de Minnesota que podrían llegar a ver al capitán de la Selección Colombia por primera vez con los colores de su club en el duelo ante Cincinnati el 28 de febrero.