James sería el quinto: los colombianos que han jugado en Minnesota United

La novela del futuro de James Rodríguez parece estar llegando a su final. A falta de cuatro meses para que arranque el Mundial en el que la Selección Colombia enfrentará a Uzbekistán, a Jamaica, Nueva Caledonia o a República Democrática del Congo y Portugal, el volante colombiano parece haber encontrado club.

Hubo mucha especulación con su futuro. La Liga BetPlay apareció como opción mientras más se demoraba en confirmar su próximo rumbo. Millonarios lo buscó, pero James Rodríguez quería seguir en el exterior. Barcelona de Ecuador y Liga de Quito lo rechazaron y solo la MLS estuvo pendiente del futuro del ex Real Madrid.

Aunque la liga de Estados Unidos fue la que puso los ojos en James Rodríguez, hubo varios rechazos de equipos, hasta que llegó la oferta formal del Minnesota United. Solo quedan pocos detalles para que el cuadro minesotano haga oficial el fichaje del colombiano. James sería el quinto futbolista de Colombia en vestir la camiseta de los ‘Bribones’.

LOS OTROS CUATRO COLOMBIANOS QUE JUGARON EN EL MINNESOTA UNITED

En estos momentos, si se consolida la llegada de James Rodríguez en los próximos días al Minnesota United, el club tendría tres colombianos en la actualidad en busca de conseguir la MLS y ponerle fin a una sequía de poco más de quince años en Estados Unidos.

Por ahora, el club minesotano tiene a Jefferson Díaz, defensor central y a Mauricio González, extremo que acaba de llegar procedente del Deportes Tolima. Sin embargo, en la historia, no son los únicos representantes de Colombia que ha tenido la institución.

Desde la fundación del equipo en el 2010, ya han pasado cuatro jugadores de Colombia. Además de los dos que están actualmente, hay tres veteranos que saben lo que es jugar en el Minnesota United. Por un lado, están Ángelo Rodríguez y Carlos Darwin Quintero, y un futbolista un poco más joven como Ménder García.

En el caso de Ángelo Rodríguez, el delantero de San Andrés que acaba de terminar contrato con Independiente Santa Fe logró jugar en el equipo minesotano entre el 2018 y el 2019. Ángelo alcanzó a sumar un total de 43 partidos, marcó 13 goles y dio seis asistencias.

Carlos Darwin Quintero es, sin duda alguna, uno de los grandes referentes del cuadro estadounidense. El tumaqueño jugó entre 2018 y 2019, al igual que Ángelo Rodríguez. En el caso de Quintero, el ahora futbolista de Millonarios marcó 27 anotaciones en 64 juegos disputados. Además, es el tercer goleador histórico del club.

Ménder García fue el jugador con paso más reciente en Minnesota United, sacando los dos que juegan actualmente en el club. Ménder, que acaba de salir del Deportivo Independiente Medellín sumó apenas cuatro goles en 46 partidos disputados con el elenco minesotano.

James Rodríguez será el quinto, y habrá que esperar los registros que deje en sus primeros meses antes del Mundial de 2026 en donde se espera que sea protagonista con el combinado colombiano. James llegará a un club en el que necesita cambiar la historia de estos últimos 16 años.