Como cada cuatro años, el mundo del fútbol se concentra en el evento más importante del deporte, en donde diferentes selecciones buscan hacerse con el título de campeones.

Sin embargo, la edición del 2026 contará con diferentes cambios que siguen llamando la atención de varios, pues por primera vez el Mundial contará con 48 selecciones, dejando atrás el formato de 32 equipos que se mantuvo desde Francia 1998. Esto permitirá una mayor representación de todas las confederaciones y abrirá la puerta a nuevas selecciones en la élite.

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El torneo tendrá 12 grupos de 4 equipos cada uno. Clasificarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que dará paso a una ronda de dieciseisavos de final.

En total, se disputarán 104 partidos, convirtiéndose en el Mundial con más encuentros en la historia.

Otra gran novedad es la sede compartida: el torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera vez que tres países organicen conjuntamente una Copa del Mundo.

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¿Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuándo termina?

El Mundial del 2026, que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá, inicia el jueves 11 de junio con el compromiso entre México y Sudáfrica y finaliza el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.