El anuncio de Dimayor que pone en vilo a Santa Fe de cara al clásico con Millonarios

Una confusión reglamentaria ha surgido en las últimas horas en el fútbol colombiano tras la publicación de la resolución 034 del Comité Disciplinario de la Dimayor, la cual involucra directamente a Independiente Santa Fe.

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Dimayor dice que Mafla tendrá que pagar fecha de sanción contra Millonarios

En dicho documento se señala que Christian Mafla, lateral izquierdo del conjunto cardenal, debe cumplir una fecha de suspensión en la jornada 16 de la Liga BetPlay.

Esto implicaría que el defensor no podría estar disponible para el clásico capitalino frente a Millonarios, uno de los partidos más importantes del calendario para ambos equipos.

La sanción tiene origen en la expulsión que sufrió Mafla en el compromiso ante Llaneros por la fecha 15, disputado en el estadio El Campín, donde el jugador vio la tarjeta roja.

No obstante, el panorama ha generado dudas, ya que el futbolista no estuvo presente en el partido que Santa Fe disputó el pasado sábado frente a Deportes Tolima, correspondiente a un duelo aplazado de la décima fecha.

En ese orden de ideas, desde el entorno del club se interpreta que Mafla ya habría cumplido la sanción en dicho compromiso, lo que le permitiría estar habilitado para el clásico.

Ante esta situación, la Dimayor tendría que emitir una aclaración o una nueva comunicación oficial para definir si el jugador puede ser tenido en cuenta para el próximo encuentro.

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Mientras tanto, en Independiente Santa Fe se mantiene la incertidumbre, pues se trata de un futbolista habitual en la titular y una pieza clave en el esquema del equipo.

Programación de Millonarios vs Santa Fe

El partido entre Millonarios y Santa Fe está programado para el domingo 12 de abril a las 2:00 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá, en un clásico que ahora suma un nuevo ingrediente.