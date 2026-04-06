La histórica clasificación de la República Democrática del Congo al Mundial de 2026 no solo ha despertado ilusión en el país africano, sino también un ambicioso plan para competir al más alto nivel. Tras asegurar su cupo con un agónico gol de Axel Tuanzebe ante Jamaica, la federación ya trabaja en reforzar su plantilla con talento proveniente de Europa.

Grupo K: Congo enfrenta a Colombia, Uzbekistán y Portugal

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Congo compartirá el Grupo K junto a Selección Colombia, Selección de Portugal y Selección de Uzbekistán, en lo que será su regreso a un Mundial tras su única participación en 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

El plan de nacionalizaciones refleja la ambición de una selección que no quiere ser protagonista ocasional. Con una base consolidada y posibles refuerzos de alto nivel, Congo busca dar el golpe en el escenario más importante del fútbol mundial, donde enfrentará a Colombia el próximo 23 de junio en un duelo clave para sus aspiraciones.

Prensa africana asegura que el objetivo del Congo es nacionalizar hasta diez futbolistas

Según reportes de la prensa africana, el objetivo es nacionalizar hasta diez futbolistas que militan en ligas de élite como la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A.

Entre los nombres destacados aparecen del Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villareal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt), Ezechiel Banzuzi (Leipzig), Samuel Mbangula (Werder Bremen), Jordy Makengo (Friburgo), Antoni Milambo (Brentford), Dilane Bakwa (Nottingham Forest), Marc Bola (Watford) y Bradley Locko (Brest) son los nombres que reveló la prensa de dicho continente.

La estrategia apunta a potenciar un plantel que ya cuenta con figuras consolidadas en el fútbol europeo, como Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu y Yoane Wissa, quienes fueron clave en el camino hacia la clasificación. La intención es ampliar el abanico de opciones y elevar la competitividad de cara a un grupo exigente en la Copa del Mundo.