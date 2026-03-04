¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana 2026 avanza en su calendario y ya tiene definida la fecha en la que los clubes conocerán a sus rivales en la fase de grupos, instancia que marcará el inicio oficial de la ronda principal del segundo torneo de clubes más importante del continente.

Durante la semana comprendida entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo se disputan los cruces correspondientes a la fase previa, ronda que enfrenta a equipos del mismo país en llaves únicas para definir a los clasificados.

En total se desarrollan 16 enfrentamientos en fase previa, dos por cada federación afiliada a Conmebol —exceptuando Brasil y Argentina, cuyos representantes ya se encuentran sembrados directamente en la fase de grupos—. De allí saldrán 16 equipos clasificados a la siguiente instancia.

Los duelos previos incluyen enfrentamientos entre clubes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay, países que buscan asegurar presencia en la fase principal del certamen continental.

A los 16 ganadores de la fase previa se sumarán 12 equipos ya clasificados de Argentina y Brasil, mientras que los últimos cuatro cupos serán ocupados por los clubes que pierdan sus respectivas llaves en la tercera fase previa de la Copa Libertadores, la cual finalizará entre el 10 y el 12 de marzo.

Una vez se definan los 32 participantes, la Conmebol realizará el sorteo oficial de la fase de grupos, evento que tendrá lugar en la sede del organismo en Luque, Paraguay.

Fecha y horario de la fase de grupos de Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana está programado para el jueves 19 de marzo, iniciando a las 18:00 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 19:00 en Bolivia y Venezuela, y 20:00 en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil.

Para esta instancia se conformarán ocho grupos de cuatro equipos, los cuales serán distribuidos mediante cuatro bombos, organizados según la ubicación de cada club en el ranking Conmebol, criterio que busca equilibrar el nivel competitivo.

¿Cuándo inicia la fase de grupos de Copa Sudamericana?

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo, mientras que las llaves de finales de eliminación directa hasta definir al campeón se efectuarán después de la Copa del Mundo.