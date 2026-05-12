¿Cuándo inicia el Torneo Maurice Revello (Esperanzas de Toulon)?

Cada vez falta menos para el inició del Torneo Maurice Revello o mejor conocido como Esperanzas de Toulon, en donde se reúne el talento joven del mundo del fútbol por la disputa de la gloria y el reconocimiento.

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El tradicional Tournoi Maurice Revello, volverá a reunir a varias de las selecciones juveniles más importantes del mundo en la edición de 2026, que comenzará oficialmente el próximo 31 de mayo en territorio francés.

El certamen, reconocido por ser una vitrina internacional para jóvenes talentos y futuras figuras del fútbol mundial, se disputará en diferentes ciudades del sur de Francia y contará con la presencia de selecciones Sub-20 y Sub-23 de distintos continentes.

Para el equipo colombiano, el Maurice Revello representa mucho más que un simple torneo amistoso. La competencia servirá como una oportunidad importante para medir el nivel internacional de los jugadores jóvenes, fortalecer la idea futbolística del cuerpo técnico y darle continuidad al trabajo de divisiones menores que viene realizando la Federación Colombiana de Fútbol. Además, será una vitrina clave para muchos futbolistas que sueñan con despertar interés en mercados internacionales.

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Colombia también guarda recuerdos importantes dentro de esta competencia. La ‘Tricolor’ ha logrado destacadas participaciones en distintas ediciones y ha utilizado el torneo como plataforma para consolidar generaciones que posteriormente representaron al país en Copas del Mundo juveniles y en la selección de mayores. En ese contexto, la edición 2026 aparece como una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el futuro del fútbol colombiano.

Grupo de Colombia en el Torneo Maurice Revello

En esta edición, la Selección Colombia Sub-19 será una de las protagonistas del campeonato. El combinado nacional quedó ubicado en un grupo exigente junto a Arabia Saudita Sub-23, China PR U20, República Democrática del Congo y Túnez.

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