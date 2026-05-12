Confirmado el primer convocado de la Selección Colombia al Mundial 2026

Todo apunta a que James Rodríguez será el primer futbolista convocado por la Selección Colombia para el Mundial 2026. Sus recientes declaraciones refuerzan la idea de que ya recibió el llamado del cuerpo técnico.

El propio jugador indicó el pasado domingo que el 17 de mayo se unirá a la concentración del equipo nacional, lo que encaja con el calendario de preparación de la Tricolor rumbo a la Copa del Mundo.

La Selección Colombia iniciará su trabajo en territorio nacional y permanecerá reunida durante casi dos semanas, antes de viajar a Norteamérica para completar la fase final de la preparación.

El hecho de que James se incorpore en esa fecha sugiere que su nombre ya está incluido en la planificación del cuerpo técnico, incluso si la convocatoria definitiva aún no se ha hecho pública.

Lea también CAV explicó por qué no se expuso la prelista de Selección Colombia para el Mundial 2026

En el contexto reciente, el país no tuvo lista preliminar, sino que se optó por anunciar directamente la nómina final para el torneo, lo que hace más significativa la fecha de incorporación del capitán.

Rivales y fechas de los partidos de Colombia en el Mundial

Colombia integrará el grupo K del 2026 FIFA World Cup, donde enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

La Tricolor debutará el 17 de junio ante Uzbekistán, luego jugará el 23 de junio frente a la República Democrática del Congo, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal.

Los dos primeros partidos se disputarán en México, mientras que el último compromiso será en Estados Unidos, de acuerdo con la programación oficial del torneo.

Lea también Luto en el fútbol colombiano: Dimayor y FCF emitieron comunicado

Con su integración anticipada a la concentración y su condición de referente del equipo, James aparece como el primer nombre confirmado en la ruta hacia el Mundial, a la espera de que se oficialice la lista definitiva que representará a Colombia en la cita global.