Calendario y fixture del grupo A del Mundial 2026

El grupo A de la Copa del Mundo 2026 tendrá como protagonistas a México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, en una zona que combina historia mundialista, proyección competitiva y un calendario que favorece el espectáculo desde la primera jornada.

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Tres datos curiosos del grupo A del Mundial 2026

Cinco de los seis partidos del grupo se disputarán en territorio mexicano, mientras que el encuentro restante tendrá lugar en Estados Unidos. Esta distribución le da una ventaja logística y de localía a México, que jugará prácticamente toda la fase en casa. El torneo comenzará con un duelo de alto simbolismo: México vs. Sudáfrica, partido inaugural del Mundial, recordando el antecedente de 2010, cuando los africanos fueron anfitriones del certamen e igualaron 1-1 con los manitos en el duelo inaugural. Será una apertura con carga histórica y gran expectativa. En esta edición, los estadios en México no llevarán nombres comerciales durante la competencia, sino que serán identificados por la ciudad donde se ubican, una decisión que busca priorizar la identidad geográfica sobre las marcas patrocinadoras.

El calendario del grupo A se abrirá el jueves 11 de junio. Ese día, México enfrentará a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur se medirá con República Checa.

La segunda jornada será el jueves 18 de junio. República Checa jugará ante Sudáfrica y México se enfrentará a Corea del Sur.

El cierre de la fase de grupos está programado para el miércoles 24 de junio. República Checa vs. México se disputará en CDMX, mientras que Sudáfrica vs. Corea del Sur se jugará en simultáneo en Monterrey.

Programación partidos grupo A del Mundial 2026

Fecha 1 - Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica

15:00 - Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs República Checa

22:00 – Estadio Guadalajara

Fecha 2- Jueves 18 de junio

República Checa vs Sudáfrica

12:00 - Estadio Atlanta

México vs Corea del Sur

21:00 – Estadio Guadalajara

Fecha 3 - Miércoles 24 de junio

República Checa vs México

21:00 - Estadio Ciudad de México

Sudáfrica vs Corea del Sur

21:00 – Estadio Monterrey

*Los horarios corresponden al Este de Estados Unidos - para Colombia es una hora menos

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Tabla de posiciones del grupo A del Mundial, según la IA

Según las proyecciones realizadas por modelos de análisis, México partiría como favorito para liderar la zona, seguido por República Checa, Corea del Sur y Sudáfrica. En un Mundial ampliado a 48 selecciones y 12 grupos, avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y las ocho mejores terceras.

Posibles cruces en 16avos. de final

En ese escenario, la segunda posición del grupo A tendría un cruce definido contra la segunda del grupo B (Canadá, Bosnia, Catar y Suiza). El primero del grupo A enfrentará a un tercero de otras zonas (E, H, I, J o K), mientras que el tercero del A podría medirse con el líder de los grupos E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador) o G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda).