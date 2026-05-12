Calendario y fixture del grupo A del Mundial 2026

El grupo A de la Copa del Mundo 2026 tendrá como protagonistas a México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, en una zona que combina historia mundialista, proyección competitiva y un calendario que favorece el espectáculo desde la primera jornada.
Tres datos curiosos del grupo A del Mundial 2026
- Cinco de los seis partidos del grupo se disputarán en territorio mexicano, mientras que el encuentro restante tendrá lugar en Estados Unidos. Esta distribución le da una ventaja logística y de localía a México, que jugará prácticamente toda la fase en casa.
- El torneo comenzará con un duelo de alto simbolismo: México vs. Sudáfrica, partido inaugural del Mundial, recordando el antecedente de 2010, cuando los africanos fueron anfitriones del certamen e igualaron 1-1 con los manitos en el duelo inaugural. Será una apertura con carga histórica y gran expectativa.
- En esta edición, los estadios en México no llevarán nombres comerciales durante la competencia, sino que serán identificados por la ciudad donde se ubican, una decisión que busca priorizar la identidad geográfica sobre las marcas patrocinadoras.
El calendario del grupo A se abrirá el jueves 11 de junio. Ese día, México enfrentará a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur se medirá con República Checa.
La segunda jornada será el jueves 18 de junio. República Checa jugará ante Sudáfrica y México se enfrentará a Corea del Sur.
El cierre de la fase de grupos está programado para el miércoles 24 de junio. República Checa vs. México se disputará en CDMX, mientras que Sudáfrica vs. Corea del Sur se jugará en simultáneo en Monterrey.
Programación partidos grupo A del Mundial 2026
Fecha 1 - Jueves 11 de junio
México vs Sudáfrica
15:00 - Estadio Ciudad de México
Corea del Sur vs República Checa
22:00 – Estadio Guadalajara
Fecha 2- Jueves 18 de junio
República Checa vs Sudáfrica
12:00 - Estadio Atlanta
México vs Corea del Sur
21:00 – Estadio Guadalajara
Fecha 3 - Miércoles 24 de junio
República Checa vs México
21:00 - Estadio Ciudad de México
Sudáfrica vs Corea del Sur
21:00 – Estadio Monterrey
*Los horarios corresponden al Este de Estados Unidos - para Colombia es una hora menos
Tabla de posiciones del grupo A del Mundial, según la IA
Según las proyecciones realizadas por modelos de análisis, México partiría como favorito para liderar la zona, seguido por República Checa, Corea del Sur y Sudáfrica. En un Mundial ampliado a 48 selecciones y 12 grupos, avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y las ocho mejores terceras.
Posibles cruces en 16avos. de final
En ese escenario, la segunda posición del grupo A tendría un cruce definido contra la segunda del grupo B (Canadá, Bosnia, Catar y Suiza). El primero del grupo A enfrentará a un tercero de otras zonas (E, H, I, J o K), mientras que el tercero del A podría medirse con el líder de los grupos E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador) o G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda).