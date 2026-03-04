Sin duda, la Copa Sudamericana es uno de los torneos más importantes del continente y lo cierto es que los clubes clasificados a la primera fase esperan conseguir un cupo de cara a la fase de grupos del certamen.

El torneo arrancó con la fase preliminar entre el 3 y el 5 de marzo de 2026, en la que clubes de varios países se enfrentan a partido único para definir quiénes avanzan a la siguiente instancia del certamen. Esta etapa marca el punto de partida de una competencia que se extenderá durante gran parte del año y que tendrá su final en noviembre.

¿Cuándo inicia la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Tras esta primera ronda, la atención se centra en la fase de grupos, que será uno de los momentos más esperados del campeonato. De acuerdo con el calendario oficial, la fase de grupos se disputará entre el 7 de abril y el 28 de mayo de 2026, con seis jornadas en las que los equipos buscarán clasificar a las rondas eliminatorias.

En la fase de grupos participan equipos clasificados desde las rondas previas y también clubes de países como Argentina y Brasil que ingresan directamente en esta instancia. Cada grupo se convierte en una batalla estratégica: solo el líder avanzará de manera directa a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar una fase adicional frente a equipos que llegan desde la Copa Libertadores, lo que eleva el nivel competitivo del torneo.

Además del prestigio continental, la Copa Sudamericana ofrece incentivos deportivos y económicos importantes. El campeón no solo se queda con el trofeo, sino que también obtiene un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores y la oportunidad de disputar la Recopa Sudamericana.